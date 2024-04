Gallardo: “Me alegro de que continúe, rendirse ante la desinformación es rendirse ante la democracia”

“Me alegro de que continúe porque contribuye a fortalecer el principio democrático, rendirse ante la desinformación es rendirse también ante la democracia”. Con estas palabras se ha referido este lunes el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras conocer la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no dimitir.

El líder de los socialistas extremeños espera que estos cinco días en los que el presidente del Ejecutivo ha parado su agenda pública para reflexionar sobre si continuar debido a las acusaciones sobre su mujer, hayan servido “para que la gente entienda que (los políticos) somos humanos y que no todo vale”. “Hablamos de incertidumbre y nadie piensa que esta reflexión debe servir para lo que se marcó el presidente y es que realmente hagamos todos consciencia de lo importante que es la democracia y que en democracia no todo vale”, ha subrayado Gallardo.

El secretario general del PSOE ha criticado el uso de la “desinformación” en los medios porque “acaba destruyendo a las familias y detrás de cada político siempre hay una persona y detrás de la persona siempre hay un entorno familiar que es el que sufre”, ha incidido. Ha apuntado directamente al periodismo digital, como precursor de estas desinformaciones: “El todo vale no sirve más que para polarizar, para destruir y para llevarnos a una sociedad donde la convivencia se rompe y el valor de la democracia es fundamentalmente convivencia y concordia”.

Pide tomar medidas

En este sentido, ha pedido al presidente del Gobierno que se tomen medidas que pongan freno a estas situaciones. “Espero que esto no quede en esa reflexión, sino que se pongan en marcha medidas que contribuyan decididamente por parte de todos”, ha incidido. Y ha advertido que el PSOE “no permitirá que ningún compañero traslade insultos o bulos, reflexionaremos y actuaremos”.

“Tenemos que ser capaces de trasladar a la ciudadanía que la política es la solución a los problemas y no se puede convertir en el problema porque entonces no es política, entonces es politiqueo. Para que sea política, los ciudadanos nos tienen que ver ejemplares y para que los ciudadanos no se dividan, no se rompan, no insulten, no pueden ver ni descalificaciones ni mentiras en el Congreso de los Diputados”, ha argumentado.