De Miguel: “Sánchez debe combatir las cloacas del estado”

“Pedro Sánchez debería comprometerse con esa regeneración democrática y combatir a las cloacas del Estado, tanto a las cloacas mediáticas, judiciales y políticas que lo que están es dañando profundamente nuestra democracia”, ha advertido este lunes la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado que continuará al frente del Ejecutivo. De Miguel se ha referido al compromiso del propio presidente de trabajar para “poner freno a la política de la vergüenza”. En este sentido, la portavoz de Unidas considera que ese anuncio no debe quedarse en un “brindis al sol”: “Si esto se queda en papel mojado creo que la democracia seguirá dañada y no podemos permitirlo”, ha advertido.

De Miguel ha hecho referencia a la situación que vive actualmente la política, que se ha convertido en un “espacio muy hostil, lleno de crispación, donde el ataque y el acoso personal y a la familia de las personas que nos dedicamos a la política parece que es una constante”. “Estos cinco días creo que nos deberían haber hecho reflexionar a todos sobre el nivel de la política y sobre cómo está de dañada nuestra democracia cuando, con querellas falsas, se puede tumbar un gobierno”, ha añadido.

Sin embargo, no ha sido así, al menos a su parecer: “La derecha no ha hecho ninguna reflexión, no creo haber escuchado a ningún responsable del PP, ya de Vox ni digamos, hablando de cómo hay que bajar el nivel de decibelios y plantearnos que la política estaba traspasando límites intraspasables”.

"Hay que revisar el poder judicial"

En su opinión, esa regeneración a la que De Miguel se ha referido pasa, según ha explicado, por revisar el Consejo del Poder Judicial, por “eliminar la manipulación y la instrumentalización que está haciendo la derecha al poder judicial” y por “ darle una vuelta a todos los pseudomedios de comunicación que se basan en difamaciones e informaciones falsas para que luego otros agentes, como en este caso el pseudosindicato Manos Limpias, utiliza esas desinformaciones para acudir a los tribunales”.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura Pedro Sánchez es “enorme estratega político”, en cambio no cree que el anuncio de cinco días para reflexionar sobre su situación respondieran a una estrategia: “Lo llevamos denunciando diez años, no podíamos permitir que esto siguiera funcionando. Estos días me he acordado mucho de Pablo Iglesias, de Irene Montero, de Vicky Rosell, de Ada Colau, de Mónica Oltra, de Alberto Rodríguez, de Isa Serra, de Teresa Arévalo,… Hemos sufrido tanto el lawfaire en nuestro espacio político, han sido tantas las causas abiertas y después archivadas por falta de pruebas, no ha habido caso niñeras ni financiación ilegal ni cuenta en la granadinas, … Lo hemos sufrido en nuestras carnes”, ha subrayado.