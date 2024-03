El AD Mérida se pasea por Cáceres

No es habitual ver circular por el centro de Cáceres el autobús oficial del AD Mérida, en el que viajan sus jugadores y cuerpo técnico, cuando no está previsto un partido suyo. Y menos cuando por estar en diferentes competiciones esa posibilidad es imposible que pueda darse. Por ello, después de que ayer al mediodía el vehículo en el que viajan los jugadores del club emeritense se moviera por las calles de la capital cacereña fueron muchas las personas que se sorprendieron a su paso, ya que además su decoración exterior es muy llamativa y le impide circular de forma desapercibida. ¿Qué hacía el autobús del AD Mérida en la ciudad? Fuentes del equipo de fútbol de la capital regional han señalado a este diario que "el vehículo no es exclusivo del club y también realiza excursiones escolares".