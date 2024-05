Óliver: el niño de 11 años de Córdoba que canta con Los Rebujitos y emociona a Mérida

Habían actuado Los Rebujitos en una discoteca de Córdoba, pero Óliver, el pequeño de 11 años, no había podido acudir porque la entrada a menores en la sala estaba restringida. Le había quedado muy mal sabor de boca al chaval, fan hasta la médula del grupo gaditano de Tarifa que alcanzó el estrellato de la mano de su 'Todos los besos', indispensable ya en el video de cualquier boda que se precie. Su madre puso entonces en marcha el radar que la llevó directamente al Palacio de Congresos de Mérida, donde el sábado 11 de mayo, a las nueve de la noche, actuaba el grupo talismán de su hijo.

No lo dudó. Compró las dos entradas por internet y allá que estaban, Óliver y su madre, en las primeras filas coreando a los héroes gaditanos de Tarifa. No imaginó jamás el niño cordobés que otro de sus sueños acabaría cumpliéndose. Estaba a punto de finalizar el concierto cuando el cantante Yerai Blanco García llamó al escenario a dos niños voluntarios. La primera en subir fue Lucía, una niña que palmea como nadie, y luego, ni corto ni perezoso, con toda su vitalidad, lo hizo Óliver, que se marcó un solo junto a Yerai con 'Todos los besos por bandera'. No podía haber otra respuesta más que la ovación de un público entregado que se emocionó con este chaval de Córdoba que viajó expresamente a Mérida solo para cantar con su grupo favorito. Y es que hay sábados con magia y mágicos sábados en los que la música hace creer en los milagros.