Fondenex se opone al hotel proyectado en el edificio de Telefónica en Mérida

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) se opone "frontalmente" a la instalación de un hotel en el edificio de Telefónica en el centro de Mérida. Asegura que ya se ha dirigido al alcalde de la ciudad, a la Consejería de Cultura de la Junta y al propio presidente de Telefónica para solicitar su derribo. El colectivo no descarta incluso acudir a los tribunales y solicitar la protección de la Unesco.

En un comunicado, Fondenex explica que la construcción del edificio de Telefónica, junto al Arco de Trajano, "fue uno de los mayores atentados cometidos en Mérida en el siglo XX". Data de la década de los 60, "cuando la sensibilidad hacia la defensa de patrimonio histórico era endeble, las leyes no se cumplían y quienes debían velar por la protección de los tesoros artísticos y arqueológicos de la ciudad, ayuntamiento y Dirección General de Bellas Artes, no solo no lo hacían, sino que contribuían al desastre".

Según el colectivo, la construcción de un edificio de esas características en ese enclave sería hoy inviable, por lo que entiende que "la única solución respetuosa con la historia" es el derribo. Con ello, apunta, se conseguiría más perspectiva y una mejor visión del arco romano, "dignificando todavía más el monumento".

Fondenex recuerda que su propietario, Telefónica, no necesita vender este edificio para subsistir. En última instancia añade que hay que verificar las características de uso que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida, ya que la zona donde se ubica está catalogada con el Nivel I en el Plan Especial de Protección.