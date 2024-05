De vendedor de enciclopedias a modelo en Mérida

Quién le iba a decir a Fernando Guerola (Mérida, 1993) cuando se dedicaba a vender enciclopedias o a trabajar en el mundo de la construcción que acabaría de modelo para la marca de ropa extremeña Harry’s 1982. Este joven es una caja de sorpresas. Lo mismo prepara un refrescante cóctel que realiza una sesión de fotografías que gestiona dos de los negocios nocturnos más conocidos de la noche de la capital extremeña (Pub Barocco y Mamba). «Nunca llegué a decantarme por estudiar algo relacionado con el sector de la moda, pero desde pequeño me gustaba expresarme con ella en mi día a día. Siempre me ha llamado la atención como vestían Sherlock Holmes o los caballeros de los años 20 acorde a los tiempos actuales y con mi propio sello», destaca con una sonrisa en la cara a El Periódico Extremadura.

Guerola compagina la hostelería con posar sonriente ante la cámara (dio el salto hace poco). La gente estaba habituada a ver a Fernando detrás de la barra arrimando el codo junto al resto de los compañeros de los citados establecimientos y ahora van a conocer otra nueva faceta suya. «El dueño de Harry’s 1982 me habló de que si quería ser embajador y modelo de la marca para su web y redes sociales. Surgió de manera natural y ni me lo pensé. La experiencia fue muy satisfactoria y me lo paso muy bien. Estoys súper agradecido por la oportunidad». Tras esa primera sesión, se aficionó a posar y apunta maneras.

Empresario, coctelero y ahora modelo. / JORGE ARMESTAR

Le preguntamos qué es lo que más le gustó de la experiencia, y el joven nos contesta dándole la vuelta a la cuestión: «Te voy a decir lo que más vergüenza me dio, estar en la calle, con la gente mirando mientras me hacía las fotos o me grababa en vídeo. Esas cosas me dan un poco de palo, pero son las cosas del directo. Lo bueno es que esa timidez se me pasa rápido (risas y carcajadas)», señala con ilusión.

Las marcas favoritas de Fernando son una mezcla de diferentes estilos. «Me flipa lo que hace Harry´s 1982, con estética clásica y vanguardista, y también todo lo que tiene relación con marcas como Ralph Lauren, Fred Perry o Lacoste. Mi manera de combinar la ropa con el calzado consiste en buscar lo que me gusta y ponérmelo. Creo que, al fin y al cabo, nos arreglamos para nosotros mismos, y que si conseguimos sentirnos guapos con lo que llevamos puesto, es algo que nos da confianza y seguridad», finaliza.

