La aventura de la ITV en Mérida: tres meses para la cita de revisión del coche

«Es más fácil que te toque la lotería que conseguir una cita en la ITV de Mérida. Llevo unos días intentándolo y no hay manera. La problemática, sin embargo, no es nueva». De esta forma ha contado Adrián Durán, vecino de la capital extremeña, a El Periódico Extremadura la terrible odisea que puede suponer actualmente pasar la inspección técnica de vehículos en el citado centro por la falta de citas previas. «Necesito tener mi ciclomotor en regla con urgencia para poder desplazarme por la localidad, pero la única solución que me ofrecen es que me vaya a la ITV privada de Almendralejo», ha apuntado.

La falta de personal en el centro de la capital autonómica y que muchos ciudadanos adelantan el trámite antes de marcharse de vacaciones, justifica también la lista de espera con la que se encuentran los usuarios. «No debería ser muy normal que pase esto en una localidad de 60.000 habitantes. Mucha gente por desgracia tiene que buscar la mejor opción en otro sitio que no sea Mérida, porque es misión imposible conseguir una cita. Es una situación muy incómoda», ha dicho el residente emeritense.

