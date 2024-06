El concierto de Status Quo en el Teatro Romano de Mérida se adelanta media hora

El grupo británico Status Quo ha decidido adelantar media hora su concierto en el Teatro Romano de Mérida del próximo viernes, 14 de junio, y arrancará a las 21.45 horas -y no a las 22.15 de la noche, como estaba previsto- por motivos logísticos de la gira de la banda y supone, además, que la apertura de puertas del monumento se realizará a las 20:30 de la tarde, también con 30 minutos de anticipo sobre lo que es habitual en el'Stone & Music Festival, según ha informado la organización del evento.

Será el cuarto espectáculo que ofrecerá el certamen musical en la capital extremeña. Status Quo cantará sus canciones más legendarias como Whatever you want, In the army now, What you're proposing, entre otras.