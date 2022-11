Marcar el primer gol en un Mundial será el principal aliciente de Robert Lewandowski a partir del debut de Polonia, este martes frente a México (17 h.), en un duelo que todos contemplan como crucial para designar al acompañante de Argentina. El ariete polaco no se ha estrenado en uan fase final. Ninguno de los 76 tantos que ha aportado para su país, lo celebró en tan magno escenario.

Tampoco es que haya tenido muchas oportunidades de hacerlo. Va a disputar su segundo Mundial, y en Rusia, en 2018, las oportunidades se acabaron pronto. Polonia cayó ante Senegal (1-2), Colombia (0-3) y solo ganó a Japón (0-1). Anotaron el exsevillista Grzegorz Krychowiak y Jan Bednarek. Los dos defensas.

Pero Lewandowski, que ha marcado en todas las fases clasificatorias mundialistas, en la fase final de la Eurocopa y en la Liga de Naciones, ha adquirido una nueva dimensión como delantero en los últimos años. Ahora se presenta con el aval de dos Botas de Oro al mejor realizador europeo.

Su seleccionador, Czeslaw Michniewicz, ve al delantero azulgrana “supermotivado”, como si necesitara reparar esa falta de un gol mundialista para sentirse conforme. “Nadie puede poner en entredicho que es uno de los mejores del mundo”, añadió. El técnico cree llegado el momento de que se inscriba el nombre de Lewandowski junto al de las grandes leyendas del fútbol polaco como Zmuda, Deyna, Lato, o Boniek. “Es un torneo muy importante para él”, dijo Michniewicz. Y también para sí mismo, elegido seleccionador de urgencia en enero. Tras la marcha de Paulo Sousa tras un largo periodo por muchos clubs polacos y la selección sub-21, se juega la continuidad del cargo.

El reto de Ochoa

No pone en entredicho a Lewandowski, ni mucho menos, por la cuenta que le trae, Guillermo Ochoa, el portero mexicano, que participa en su quinto Mundial aunque en los dos primeros no se levantó de banquillo.

“Lewandowski no está en discusión. Sabemos dónde ha jugado y todo lo que ha logrado”, corroboró tras saber que el principal reto de Robert será batirle. “Tenemos que enfocarnos en no darle opciones porque tiene esa capacidad para cambiar un partido”, comentó, antes de situar el foco en sus compañeros para impedir que le surtan de balones en el área. “Será un reto para mí y para mis compañeros”, concluyó Ochoa, antes de ceder el sitio a Tata Martino en la sala de prensa.

“Lewandowski no está en discusión. Sabemos dónde ha jugado y todo lo que ha logrado. Tenemos que enfocarnos en no darle opciones porque tiene esa capacidad para cambiar un partido” Guillermo Ochoa - Portero de México

Hace unos días, durante la concentración de México en Girona, el exentrenador azulgrana aludió a la mala experiencia personal que vivió en el Camp Nou. Algunos periodistas no parecen muy satisfechos con la labor del seleccionador argentino. Si no es por el juego, es por los resultados. Martino no daba una trascendencia extraordinaria a la presencia de Lewandowski. “Cuando uno acude a un Mundial siempre encuentra jugadores determinantes enfrente”, recordó. Después de Lewandowski, aparecerá Messi. Palabras mayores.

Favorita de todo

Dado de Michniewicz, Martino y Ochoa repitieron la misma frase de que “Argentina no solo es la favorita del grupo, sino candidata a ganar el Mundial”, todos convinieron en que el México-Polonia puede decidir el acompañante de la albiceleste. “Es un partido clave”, sentenció Ochoa. “Sabemos que arrancar con tres puntos es fundamental y pueden ser decisivos para pasar a octavos”.

Lewandowski también lo veía así el pasado sábado. El objetivo de Polonia son los seis puntos frente a México y Arabia Saudí. “Es importante sumar puntos en el primer partido, el equipo inmediatamente se siente más confiado, se siente mejor aclimatado al torneo”. Firmaría esos seis puntos sin haber marcado ningún gol en el Mundial.