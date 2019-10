La agenda del Irish Fleadh

Les separan miles de kilómetros, pero el bodhrán, el bouzouki y las gaitas irlandesas armonizan a la perfección con las plazas, los palacios y los bares del casco antiguo cacereño. Tanto que el Cáceres Irish Fleadh está considerado como uno de los mejores festivales irandeses que se celebran fuera del país norteño, y ello por dos razones que explican la tercera: la calidad de su programa, su carácter gratuito y la afluencia de público, que alcanza cada año los 10.000 asistentes.

De hecho, el Ministerio de Cultura irlandés y la embajada en España patrocinan este evento que considera referente internacional de la música tradicional de su país. Los participantes llegan desde Irlanda, EEUU, Portugal, Italia, Francia, Australia o Alemania. Perfectamente consolidado, la decimosexta edición se celebra desde hoy, si bien el cartel más intenso se desarrollará los días 25, 26 y 27 de octubre. Las actividades ofrecen una experiencia completamente inmersiva en la cultura inglesa, desde el idioma hasta la música, pasando por la gastronomía y esas cervezas bendecidas por el mismo Saint Patrick’s. A continuación se detallan todas las propuestas programadas por el colectivo El Gato al Agua, organizador de la cita:

PROLEGÓMENOS / cine y talleres

Durante la semana, del 21 al 25 de octubre, se impartirán talleres musicales en varios colegios con la banda Craic Addicts al frente, que enseñará a los alumnos la música tradicional irlandesa, sus instrumentos y la importancia de convivir entre todas las culturas. Estarán en los centros Nazaret, Alba Plata, Castra Cecilia, Virgen de la Montaña y Prácticas.

Asimismo, como en ediciones anteriores, la Filmoteca de Extremadura proyectará los días 22, 24, 26 y 27 de octubre distintos largometrajes galardonados sobre temática irlandesa: ‘The Commitments’ (1991), ‘More than a barbershop’ (2016), ‘Brooklyn’ (2015) y ‘Once’ (2007). Para continuar con el espíritu Irish Fleadh, las entradas tienen un precio de 1€ por persona.

JUEVES 24 / + CULTURA

Este día se ofrecerá una charla en la antigua Escuela de Magisterio (avenida Virgen de la Montaña) sobre estudios irlandeses, titulada ‘Los silencios revelados de las lavanderías de la Magdalena en Irlanda’, e impartida por Auxiliadora Pérez Vides, profesora de la Universidad de Huelva. Se trata de una colaboración entre la Asociación de Estudios Irlandeses, la UEX y Cáceres Irish Fleadh.

VIERNES 25 / gran despegue

El grupo BÖJ, que cultiva desde 2002 la música folk irlandesa/gallega, será el encargado de abrir boca en la primera jornada fuerte, desde el escenario O’Hara’s de la plaza de Santa María (21.00 horas). Lo hará con su fusión de las influencias galaicas junto a piezas y ritmos populares de Irlanda, Asturias, Escocia y Bretaña. Sobre esas mismas tablas actuará Erdini desde las 23.00 horas, con su folk irlandés/americano, con su sabor a los pubs de Donegal, ciudad donde tiene su base el grupo.

Tras los conciertos se abrirán las sesiones improvisadas y libres de los músicos que quieran pasar un buen rato entre violines y flautas. El viernes se desarollarán desde las 00.30 horas en El Octavo Arte, Los Siete Jardines, Taberna Lancelot y Taberna El Rincón.

También el viernes, la profesora de la Universidad de Extremadura Carolina Amador presentará el libro ‘Oraliity in Written Texts. Using Historical Corpora to investigate Irish English 1700-1900’, en la Generala (plaza de Caldereros), escrito en colaboración con el propio festival.

sábado 26 / el plato fuerte

A las 11.00 se iniciarán los diez talleres bilingúes de música y danza en el nº 3 de la calle Tiendas. La inscripción se realizará in situ y los contenidos son los siguientes: canto (a cargo de Daoirí Farrell y Cathy Jordan); dos talleres de fiddle (Tom Morrow y Dave Doozey); flauta (Liam Kelly); acordeón diatónico (Brian McDonagh y Michael Holmes); dos más de bodhrán (John Joe Kelly y Robbie Walsh); uilleann pipes (Sean Óg Potts); baile (Irish Trebble) e introducción al American Time Bluegrass (Erdini).

A las 14.00 horas comenzarán los conciertos del sábado con Cáceres Ceilidh Band & Irish Treble, que danzará al ritmo de reels, jigs y sleep-jigs (14.00, Santa María). Le seguirá la slow session con paellada popular en el Hotel Alfonso IX (15.00). Daoirí Farell Trío & Yoko Takano tomarán el relevo con su música en el Gran Teatro (20.00). Seguidamente actuará en Santa María (21.30) el cuarteto encabezado por Peter Browne, junto a tres maestros como John Joe Kelly, Dave Dookey y Shane McGowan.

Y a las 23.00 horas en Santa María, comenzará el concierto del cabeza de cartel, el grupo Dervish, del que se cuentan excelencias. El periódico ‘The Guardian’ afirma: «Dervish son simplemente brillantes, llevan la historia irlandesa con ellos».

Esa noche, las sessions se iniciarán a las 00.30 en El Octavo Arte, Los Siete Jardines, Taberna Lancelot y Taberna El Rincón.

DOMINGO 27 / LA DESPEDIDA

La multitudinaria session de despedida, con decenas de músicos tocando a la vez, tendrá lugar a las 12.00 aunque cambia el Arco de la Estrella por Santa María, debido a la celebración de una prueba deportiva.