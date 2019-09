Alzapiernas se abre a medias... y con más polémica

La calle Alzapiernas quedará abierta hoy a los peatones… pero sin escaleras mecánicas. Así lo acaba de confirmar el portavoz del ayuntamiento, Andrés Licerán. A lo largo de esta mañana podrá transitarse por la calle pero solo para subir y bajar por las rampas y las escaleras de granito, y así se mantendrá hasta que se firme definitivamente el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas con la empresa constructora, GC 10 Gestión y Obras. Parece ser que ésta asumirá los gastos de conservación durante los seis primeros años, pero el ayuntamiento, como titular de la estructura, debe suscribir el contrato. Existen algunas cuestiones que los servicios técnicos municipales prefieren aclarar “para dejarlo bien redactado de cara al futuro. No son diferencias importantes, pero no queremos ponerlas en marcha hasta que las condiciones sean optimas”, ha explicado Licerán.

El portavoz también ha anunciado que dos cámaras conectadas con la policía local vigilarán permanentemente, las 24 horas, las escaleras mecánicas para evitar actos vandálicos.

”Aunque hoy se abra Alzapiernas, hoy no acaba el suplicio que ha supuesto este proyecto, mal ideado y mal ejecutado, que no debería haberse realizado en estas condiciones jamás”, ha criticado el portavoz, recodando que existe una denuncia ciudadana interpuesta contra la falta de accesibilidad de la obra, que todavía puede traer futuras consecuencias. “Esta calle va a seguir generando problemas no solo a los comerciantes sino a todos los cacereños, tenemos serias dudas que hoy se acabe el calvario de Alzapiernas”, auguran desde el equipo de Gobierno local.