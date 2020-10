Los archiveros rechazan el traslado al hospital Virgen de la Montaña

La Asociación de Archiveros de Extremadura muestra también su rechazo al traslado del Archivo Histórico Provincial al hospital Nuestra Señora de la Montaña. En un comunicado remitido a este diario manifiestan su "total disconformidad" con esta decisión y su malestar por haberse tomado sin contar con los profesionales. "Creemos que el traslado del Archivo Histórico Provincial de Cáceres en estos momentos supondrá un total retroceso para los archivos de Extremadura. Nos gustaría que la Junta de Extremadura nos informase de si hay un proyecto de adecuación del antiguo edificio del hospital Virgen de la Montaña, de cuánto dinero se va a dedicar a este proyecto y de si se han tenido en cuenta todos los requisitos que requiere un edificio de archivos", apuntan.

Consideran, además, que el traslado de un organismo como este, que cuenta con 12.000 cajas de documentos y 14.000 estanterías, "no es algo que se pueda hacer de un día para otro, sin ninguna planificación y con un coste económico que suponemos puede ser enorme y que creemos que la economía extremeña en estos momentos de crisis económica no podrá asumir". Y piden al Ministerio de Cultura que intervenga. "Nos gustaría conocer cuál es la opinión del Ministerio de Cultura y Deporte sobre este tema, ya que el edificio en el que se encuentra actualmente el archivo, el palacio Toledo Moctezuma, es de titularidad estatal y por lo tanto este traslado tendrá que ser autorizado por dicho Ministerio. Un Ministerio que ha realizado a lo largo de estos años cuantiosas inversiones económicas que han convertido el palacio en un archivo moderno que cuenta con todas las instalaciones necesarias para desarrollar sus funciones. Pensamos que todo el dinero público invertido en este edificio no puede ser despilfarrado de esta manera".

Piden a la Junta de Extremadura que reconsidere la postura y que invierta el dinero que iba a gastar en el traslado en "poner en marcha el Archivo General de Extremadura y los Archivos Centrales de las Consejerías de la Junta de Extremadura, que en estos momentos se encuentran paralizados. Pensamos que no es momento de emprender nuevos proyectos sin haber puesto en marcha los ya aprobados. La Junta de Extremadura debería dedicar todos sus esfuerzos en poner en marcha el Sistema Archivístico de Extremadura y dejarse de realizar gastos inútiles que en estos momentos pensamos que son innecesarios", concluyen.