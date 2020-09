Asfaltan Nuevo Cáceres, La Bondad y La Mejostilla

El concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, ha informado de que ayer lunes se ha iniciado la segunda campaña de asfaltado en la ciudad, con intervenciones en varias calles pertenecientes a La Mejostilla, Nuevo Cáceres, Moctezuma y la Avenida de la Bondad, así como en Sierra de San Pedro, el Camino Carboneros y en el Parking el Madruelo. La inversión es de 16.649 euros y será llevada a cabo por la empresa Ceres DMDII. Concretamente en La Mejostilla se actuará en la calle Juan José Narbón y glorieta (en el tramo entre C/ José Bermudo Mateos incluido cruce y glorieta C/ Emilio Cardenal incluida esta) y en la calle Pedro Ulloa Golfín (en el tramo desde C/ Gonzalo Minguo hasta Simón BenitoBoxoyo).

En el Nuevo Cáceres se actuará en la calle Túnez (en el tramo desde salida estación de autobuses hasta intersección con la avenida Juan Pablo II sin incluir esta). En Moctezuma, en la calle Atahualpa (ramal Centro de Salud) Y Glorieta de la Bondad (en el tramo desde C/ Teide hasta Glorieta Avenida de la Bondad incluida esta ); y en la Avenida de la Bondad y Glorieta (en el tramo desde C/ Andalucia hasta Glorieta Avda. Dulcinea incluida esta). Además se adecuará el Camino de los Carboneros (camino trasero de la Facultad de Veterinaria) y se instalará un paso de peatones elevado en Sierra De San Pedro.