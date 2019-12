Aumentan los accidentes en las calles cacereñas pese al descenso general

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

VElaí, En una ciudad pequeña como la nuestra, se conduce de memoria, todos sabemos donde están los semáforos, cual es la frecuencia de paso de cada esquina, y de cada cruce, o eso creemos, porque ante cualquier fenómeno extraño, se producen retenciones o accidentes. Pero habra que empezar a actuar, porque mientras no pongamos coto a la velocidad en nuestras calles, y no aclaremos (cumpliendo las normas de la DGT) el sentido de los semáforos en ámbar (que obligan a cosas distintas según el barrio ) lo tenemos difícil. Se necesita un estudio serio de la capacidad circulatoria de nuestra vías, y a partir de el, el desarrollo de un plan de mejora de la movilidad. No basta con pintar mas limites en el suelo, ni poner mas resaltos en los pasos de cebra....hay que hacerlo con sentido, y con un plan serio detras.