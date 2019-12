El ayuntamiento debe reintegrar a Hacienda 600.000 euros de su participación en fondos del Estado

El ayuntamiento tendrá que reintegrar 600.567 euros al Ministerio de Hacienda. Ese es el resultado de la liquidación de la participación del Ayuntamiento de Cáceres en los tributos y fondos del Estado correspondiente al ejercicio de 2017, última publicada y que no se ha dado a conocer hasta noviembre, cuando en ejercicios anteriores se difundía en julio.

Este resultado rompe la tendencia de los últimos años, en los que el resultado final daba un dato favorable para el ayuntamiento. Desde 2010 solo en 2013 hubo un dato negativo para el consistorio. La participación del ayuntamiento en los fondos del Estado es su segunda fuente de ingresos, solo superada por el IBI. Esta participación se divide en dos grandes partidas, una es una cesión de lo recaudado en el municipio de impuestos estatales, principalmente del IRPF y del IVA, y la otra es el Fondo Complementario de Financiación. Hacienda entrega durante el año una cantidad a cuenta, que se ajusta una vez liquidado el ejercicio.

La liquidación de 2017, que ha sido la última, da que de ese año le corresponden al ayuntamiento 3,7 millones de euros de la cesión de impuestos y 13,9 del fondo complementario. Durante 2017 el ministerio aportó con las entregas a cuenta 600.567 euros de más, que son los que ahora tendrá que reintegrar el consistorio. El mayor desajuste se produce en el Fondo Complementario de Financiación y en el IVA.

Cáceres no es una excepción, la liquidación sale negativa a todos los ayuntamientos que se financian con este modelo, solo se salvan Alcobendas y Las Rozas. El motivo es que la previsión de recaudación hecha en 2017 no se ha cumplido. En 2008 y 2009 fue peor, esos años salió negativa para el ayuntamiento en 1,3 y en 4,7 millones de euros.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTOS / En el borrador del presupuesto de 2020 aparecen previsiones de recaudación del fondo complementario y de la cesión de impuestos. Del IRPF se calculan 1.874.334 euros para 2020, menos que lo cedido en 2017 (1.913.223), mientras que del IVA se prevén 1.389.504 euros, por encima de lo cedido en el ejercicio de 2017 (1.279.456 euros).

Estas cantidades que forman parte del borrador estuvieron el martes por la tarde en la mesa de negociación de los presupuestos de 2020 entre el gobierno local y el grupo municipal de Podemos, que en principio podría dar su apoyo a las primeras cuentas del alcalde, Luis Salaya, aunque para ello pide al gobierno local una declaración de intenciones de que se harán cambios en la política presupuestaria para que se cuenten con más ingresos corrientes (aquí se plantea una revisión catastral -la última ponencia de valores es de 1994- o la creación de nuevas tasas como la de mascotas o la turística) y se racionalicen los gastos corrientes.

Ayer el gobierno habló con el PP, el grupo más numeroso en la oposición, que no va a respaldar el borrador de los presupuestos de 2020 porque «son los peores para Cáceres en los últimos veinte años», aseguró su portavoz, Rafael Mateos. Ayer por la mañana el gobierno aún no se había reunido con el grupo municipal de Ciudadanos y con los concejales no adscritos Teofilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz.