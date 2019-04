Cáceres concentra la mitad de los apartamentos turísticos de la región

La capital cacereña concentra la mitad de los apartamentos turísticos de toda Extremadura. Solo en Cáceres se contabilizan 130 de los 337 que registra la Junta en la región. La provincia también supera a la de Badajoz con 265 frente a 72. Mérida suma 39, en Plasencia hay 21 y la diferencia se acentúa en la capital pacense donde solo se registra 1 alojamiento extrahotelero. Según desglosó ayer el director general de Turismo, Francisco Martín en Cáceres, las cuatro ciudades con más población de la región acumulan más del 50% de la oferta extrahotelera. Martín mantuvo ayer un encuentro con los empresarios de la Asociación de Empresarios de Apartamentos Turísticos de la Ciudad Monumental de Cáceres, que está integrada en la Asociación de Vecinos, con 34 socios que representan a 82 apartamentos turísticos. Durante el encuentro, la asociación de empresarios hizo hincapié en sus reclamaciones, entre ellas, que se actualice la normativa para que se regule el número de plazas disponibles en función de los metros cuadrados y por otro lado, también reclamaron que se mejore la señalética de los apartamentos turísticos para que genere menor impacto sobre los edificios.

En cuanto a las cifras, el director general de Turismo puso de manifiesto que la diferencia principal entre Cáceres y Badajoz es que la ordenanza reguladora de la capital pacense es más restrictiva y puso de manifiesto que «el hecho de que la capital cacereña registre más visitantes y que cuente con un grupo de jóvenes emprendedores que están apostando por este sector» es otro factor. Incidió en que la administración ha trabajado estos años para legalizar los apartamentos que no eran legales y aclaró que siete de cada diez ya son legales. Martín aplaudió al colectivo la «postura inteligente de buscar un equilibrio en el espacio público entre la oferta turística y la vida de los vecinos».

FUTURA REGULACIÓN // Sobre una futura regulación por su gran proliferación en los últimos años, apuntó que Cáceres «tiene aún capacidad de crecimiento» y argumentó que «si da algun hecho así el debate reside en la ordenación municipal». Al respecto se pronunció también el concejal de Turismo, Raúl Rodríguez, puso de manifiesto que el ayuntamiento no se ha planteado regular a través de una ordenanza municipal los nuevos apartamentos turísticos porque «todavía» no es un problema. Justificó que el efecto que generan los apartamentos en este momento es justo el contrario ya que la rehabilitación de edificios «contribuye a mejorar la imagen de algunas zonas». «Estamos esperando, pero todavía no supone ningún tipo de problema en ninguna zona de Cáceres y por eso tampoco ha habido que tomar decisiones urgentes», incidió. En cualquier caso, Rodríguez hizo mención a la «constante comunicación» entre la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental y el ayuntamiento para vigilar los alquileres y los precios.

Por su parte, Jorge Villar, portavoz de los apartamentos turísticos, puso de relieve también la buena sintonía con la administración y con los propios vecinos, ya que el equipo de trabajo está integrado en la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental. «Uno de los valores que nos representa es la integración dentro de entornos vivos», apuntó. Sostuvo también que «se trata de un sector emergente» y negó la «saturación» en Cáceres. Villar avanzó también que trabajan para crear un colectivo a nivel regional Extremadura Aloja que defienda los intereses de los empresarios de apartamentos turísticos.