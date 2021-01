Cáceres vuelve a estar a solo un paso de entrar en alerta de sequía

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

A ese perro no hay quien le ponga collar. Ni los de derecha, ni los de "izquierda" ni los de la "nueva casta". Son todos unos vendidos y nosotros vamos dentro del paquete. No olvidéis el cachondo "déficit tarifario" que no sé por dónde irá ya pero creo que aún bajando estará por encima de los 20.000 millones. ¡¡Gentuza!!