La CHT frena de momento la prealerta de sequía en Cáceres pese a la demanda lusa de agua

Me da igual los comentarios que sigan al mío... Me da vergüenza que el suministro de agua a Cáceres en el Almonte sea la excusa para dejar sin agua al Alentejo portugués porque Iberdrola no libera agua en el embalse de Álcantara. Es más, usó el embalse de Cedillo liberando más 200 metro cúbicos en menos de 15 días, provocando una riada encubierta en el tajo portugués que nuestros vecinos portugeses no pudieron aprovechar por la fuerza con la que bajaba el agua por el Tajo. Vergüenza me da que treinta años y seguimos igual con el agua en Cáceres