Dar un nuevo uso al Virgen de la Montaña costará 20 millones de 

Cualquier proyecto para darle un nuevo uso al hospital Nuestra Señora de la Montaña necesitaría una inversión inicial de unos 20 millones de euros. Es la conclusión a la que han llegado los técnicos después de analizar el estado en el que se encuentra el edificio. El documento detalla que las estructuras, los cerramientos, las cubiertas, las carpinterías y los acabados se encuentran en buen estado pero requiere la sustitución de las instalaciones eléctricas y de los apatos de climatización. El informe se realiza sobre un proyecto base y plantea, por ejemplo, dejar las plantas diáfanas. Solo el vaciado de cada una de ellas (el edificio tiene tres) rondaría los 8 millones de euros porque implica el refuerzo de las estructuras.

Debido al elevado coste que supondrá reutilizar este edificio de 21.000 metros la diputación no se plantea un proyecto de titularidad pública, sino que da prioridad a la inversión privada. Aún así, el portavoz del equipo de gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, afirmó ayer que no se descarta una colaboración público-privada para evitar que el inmueble pase años cerrado en caso de no encontrar esa inyección económica que necesita.

Ayer se celebró la segunda reunión del grupo de trabajo en el que se debatirá sobre el futuro de este histórico inmueble, que cerró sus puertas a finales del mes de octubre. En el encuentro, al que solo asistieron representantes de políticos de los tres partidos que forman la diputación (PSOE, PP y Cs), no se debatieron aún las propuestas recibidas (un hotel de lujo, un centro comercial o una residencia de ancianos) porque no se han presentado formalmente. De hecho, a partir de ahora, se exigirá a los empresarios que las ideas vengan acompañadas de una viabilidad económica y será el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien lidere las reuniones con posibles inversores.

HABRÁ UN CONCURSO DE IDEAS / La reunión sirvió para acordar la creación de un concurso de ideas abierto a todos los ciudadanos para que trasladen sus preferencias sobre su futuro. Y la puesta en marcha de un protocolo para la reversión del edificio. En este sentido el PP pide al equipo de gobierno de diputación que exija a la Junta y al ayuntamiento que agilicen los trámites para encontrar un nuevo emplazamiento al Punto de Atención Continuada (PAC), único servicio que aún queda en el inmueble, y que reclame al SES que quite toda la maquinaria para que su vaciado no suponga un coste extra.

Una vez que se entreguen las llaves del hospital la diputación se planteará si mantener abierto el recinto para permitir utilizar los aparcamientos. Teme que pueda sufrir actos vandálicos por lo que estudia alternativas para protegerlo y evitar suprimir estas plazas de párking en pleno centro.