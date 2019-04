El Guadiloba no nota las últimas lluvias y está al 53%

El Guadiloba no ha notado las últimas lluvias y continúa al 53% lo que, no obstante, garantiza el consumo y no se prevén problemas de abastecimiento en los próximos meses. El delegado de Canal de Isabel II en Cáceres, José Luis Castaño, señaló ayer que el pantano «no ha cogido nada de agua porque para que coja debe llover de forma bastante sostenida y durante varios días». Por otra parte, el Foro para la Ingeniería de Excelencia, que agrupa a ingenierías, denunció ayer que Canal de Isabel II «enmascara como legal una subasta de ingeniería en un reciente concurso, algo que prohíbe la actual Ley de Contratos del Sector Público». Se refieren a un contrato de servicios de asistencia técnica para la actualización documental y redacción de proyectos de la presa de Guadiloba,