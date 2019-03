Psicodelia y rock del sello Burger records, en Capitol SClB

La sala Capitol suena hoy a psicodelia, rock, kraut y ritmos de garage. El grupo alemán Sir Robin & The Longbowmen, que acaba de fichar por Burger records viaja desde Dresden y hacen parada hoy en Cáceres dentro de su gira europea. Presentarán ‘Prozzaco’ (2018), su segundo trabajo después de un primer lp que lanzaron en 2016 y que lleva el mismo nombre de la banda. Este último trabajo ha logrado buenas críticas entre el sector musical. «El disco de siete temas desde Dresden es una gran producción de psicodelia con trazos de psicodelia y pop barroco, indie contemporáneo y rock preogresivo», apunta The Active Listener en uno de sus textos. Otra crítica de The Basement destaca de ‘Prozzaco’ que lleva «buenas melodías apoyadas por músicos talentosos que recuerdan incluso a Jim Morrison o a la magia de Eric Burdon.

Uno de los integrantes de la banda, Joaquín Tovar, con raíces cacereñas, se mudó a Alemania. Allí conoció a los componentes que le ofrecieron ficharle como bajista en la banda. Desde que llevan como formación musical, han recorrido Europa entre directos. Ahora se embarcan en la última gira con la que han recorrido Alemania, Suiza, Francia y destinos de la península aparte de Extremadura como Andalucía y Galicia. Su trabajo está disponible en la página del grupo en Bandcamp o en la web de Burger Records. El concierto arrancará a partir de las 22.00 horas -antes habrá un telonero-. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala. GEMA GUERRA