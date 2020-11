El reto del empleo a partir de los 45 años

La ciudad de Cáceres registra 9.071 parados según las últimas cifras de octubre recogidas por el Observatorio Socioeconómico de la Diputación de Cáceres. De ellos, 4.179 tienen más de 45 años (2.499 son mujeres y 1.680 hombres). Esto quiere decir que el 46% de los desempleados, casi la mitad, se encuentra en la banda de los 45-65 años, una franja de edad en la que la responsabilidad del mantenimiento de la familia, el pago de hipotecas y otras cuestiones alcanzan un peso considerable.

La situación generada por el coronavirus también ha impactado en este colectivo, que ya ha perdido o teme perder su empleo porque sabe que le costará recuperarlo. Una horquilla de 45-65 años que, además, se encuentra con un problema añadido a la hora de buscar una ocupación. Quienes acaban de salir del mercado laboral siguen al día, pero quienes llevan tiempo desconectados suelen tener carencias en competencias digitales que les bloquean el acceso a muchos puestos de trabajo. Se trata de una generación que se crió y se formó sin ordenadores, ya que prácticamente no existían en los hogares ni en las aulas. O tienen esas nociones aprendidas por trabajos anteriores, o deben aprenderlas, incluso actualizarlas, porque hoy día la informática puede abrir y cerrar las puertas a numerosos empleos.

Por todo ello, la Cámara de Comercio de Cáceres acaba de poner en marcha el ‘Programa +45’, destinado a formar a personas desempleadas de 45 años en adelante, residentes en la provincia de Cáceres. Pretende ayudar a contener los efectos inmediatos que la crisis del coronavirus ha provocado sobre este colectivo. Será una acción directa con cada alumno, a los que además se les hará un estudio personal de su situación que determinará qué necesitan. No tendrá ningún coste para ellos.

Raúl Iglesias, director general de la Cámara de Cáceres, afirma que «el mayor problemas de esta franja de edad a la hora de encontrar trabajo es sin duda la falta de competencias digitales». Según explica, «un alto número de empleos exigen en la actualidad unos mínimos conocimientos al respecto». Por eso el proyecto se orienta a su digitalización. «Son personas con experiencia en sus trabajos anteriores y no excesivamente exigentes en los salarios, pero si no manejan estas herramientas se quedan fuera», lamenta.

El objetivo básico del programa 45+, impulsado por la Cámara de España y financiado por el Fondo Social Europeo, es crear «un itinerario adaptado a las capacidades de cada participante para que obtengan la formación necesaria en competencias digitales que mejor se adapten a los requisitos de las empresas», señala Elisa Macías, coordinadora de Recursos Humanos y Formación de la Cámara de Cáceres. «La finalidad consiste en paliar los efectos inmediatos de la crisis del coronavirus sobre este colectivo, que lleva muchos años trabajando y que sufre despidos. Necesita un reciclaje para posicionarse mejor a la hora de optar a un empleo. Además se están inscribiendo personas que llevan tiempo fuera del mercado laboral y que con la situación del covid creen más necesario aún buscar un salario, incluso personas que prácticamente no han trabajado y quieren asegurar un sueldo más en casa por lo que pueda pasar», detalla Elisa Macías.

Las inscripciones están abiertas (se ofrecen unas 30 plazas) y efectivamente ya hay aspirantes en distintas situaciones. Desde quienes acaban de quedarse en el paro hasta quienes se vieron en las filas del Sexpe con la anterior crisis, así como madres dedicadas a la crianza de los hijos que ahora intentan reconectar y ponerse al día con sus competencias digitales.

«Algunas personas solo saben utilizar el correo electrónico y poco más, pero esto no tiene que ver con la edad», matiza Elisa Macías. «En otros programas que ofrecemos desde la Cámara observamos a jóvenes que controlan perfectamente el móvil pero no saben manejar ciertos programas informáticos básicos para el empleo. Del mismo modo, hay gente adulta con un gran manejo de la informática. Lo que ocurre es que los mayores de 45 años en situación de paro tienen como principal carencia las competencias digitales, y hoy día ya casi no se utiliza el papel en algunos puestos, va todo por ordenador», subraya.

Diagnóstico personal

Visto lo visto, la Cámara de Cáceres quiere enseñarles a manejar estos recursos para facilitar su reinserción en el mercado laboral. Por ello, el programa se divide en tres bloques que tienen continuidad entre ellos. El primero es la fase de orientación, que consiste en realizar un diagnóstico de cada alumno para determinar su experiencia, su nivel académico, sus conocimientos de informática, y a partir de ahí poder canalizar su formación.

«Hay personas que se encuentran con un mercado laboral muy distinto al que dejaron, por ejemplo los trabajadores que desconectaron a los 30 años para dedicarse a sus hijos», señala la coordinadora. Por eso se les realizará un test a distintos niveles que chequeará cómo buscan información, cómo evalúan los datos, cómo los gestionan, cómo interactúan a través de tecnologías digitales, cómo comparten contenidos digitales y sus nociones sobre seguridad informática, certificados digitales o identidad digital. «Evaluaremos casi todos los criterios posibles para marcar a cada participante su itinerario formativo», detalla Elisa Macías.

El segundo bloque será el de la formación, bien presencial o bien 'on line'. El formato presencial (50/100 horas) se destinará a los alumnos que necesitan comenzar por un aprendizaje digital básico, guiados por formadores. Verán de todo un poco: redes sociales aplicadas al empleo, internet seguro, herramientas (LinkedIn, Instagram...), certificados digitales o posicionamiento. «En definitiva, lo que les puede resultar útil para la inserción laboral y para desarrollar un empleo. Hay personas que sienten reparos ante un ordenador y eso en los tiempos que corren debe superarse», afirma.

A la carta

La formación 'on line' (50/60/100 horas), se ofrecerá a los alumnos con un perfil más avanzado. Podrán elegir individualmente entre el extenso catálogo de programas que imparte la Cámara en competencias digitales, desde el área de fotografía hasta el diseño de páginas webs, pasando por tiendas 'on line', edición de vídeo, community manager, seguridad en internet, posicionamiento, redes sociales, marca personal, reputación 'on line'… Es realmente formación a la carta.

La tercera fase será la intermediación laboral, para reubicar y reinsertar al participante en el mundo empresarial, con un seguimiento personalizado. A través de un diagnóstico final, los formadores ayudarán a los alumnos a elaborar un currículo atractivo y a manejarse en una entrevista de trabajo. Además se realizarán dinámicas de grupo, pruebas psicotécnicas y simulaciones de prácticas laborales para poner en valor los contenidos adquiridos.

Las personas interesadas en participar pueden informarse en la Cámara de Cáceres o realizar su preinscripción en el enlace web ‘Programa + 45’.