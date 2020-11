Sanidad ya prepara la apertura del hospital Virgen de la Montaña

Sanidad ya prepara la apertura del hospital Nuestra Señora de la Montaña. La gerencia del área de salud de Cáceres comenzó ayer a llamar al personal que se encargará de la atención de los pacientes, entre los que se encuentran médicos, enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería. Y las instalaciones se encuentran ya preparadas para volver a abrir sus puertas, a falta de la limpieza de los conductos de calefacción y aire acondicionado. La idea es que pueda retomar su actividad sanitaria el próximo lunes, aunque todo dependerá de la evolución del virus en los próximos días. En estos momentos la situación preocupa a los profesionales porque los ingresos se han casi duplicado en una semana y el San Pedro de Alcántara empieza a estar saturado.

De hecho, el pasado viernes hubo que reabrir la octava planta del centro hospitalario de referencia para el coronavirus en Cáceres, el San Pedro de Alcántara, para descongestionar las plantas covid. Lo que se ha hecho ha sido llevar a este espacio a los enfermos no infectados del área de Neumología para aliviar la primera planta. El objetivo del Servicio Extremeño de Salud (SES) es dejar únicamente para pacientes contagiados esta primera planta y la segunda, la de Medicina Interna, las dos especialidades con las que se trata a estos enfermos. En el caso de Medicina Interna, los pacientes no covid están siendo derivados al hospital Universitario, donde también se presta esta especialidad. En cambio en el Universitario no hay Neumología por lo que los hospitalizados tienen que quedarse en el San Pedo para poder ser atendidos por el personal médico; por eso están siendo trasladados a la octava planta, pero dentro del mismo recinto hospitalario. Además en la octava también hay actualmente pacientes de Cardiología, Geriatría y Nefrología. Este planteamiento, no obstante, se mantendrá mientras la situación lo permita, dado que hasta ahora no ha sido necesario suprimir la actividad asistencial en el área de salud de Cáceres pero se hará si la situación empeora, como ocurrió durante la primera oleada.

De hecho la decisión de reabrir el hospital Nuestra Señora de la Montaña no viene motivada en esta ocasión por el alto volumen de ingresos. Lo que la gerencia del área de salud busca precisamente ahora es no tener de suspender esa actividad asistencial. Según las fuentes consultadas por este diario, el número de ingresos en estos momentos está muy lejos del que hubo en el pico de la primera oleada cuando se llegó a los 225 hospitalizados; y no se espera que llegue a ese volumen. Sí se prevé que sigan creciendo los ingresos, por eso lo que se pretende es contar con el número suficiente de camas para que el hospital San Pedro de Alcántara pueda continuar con su funcionamiento habitual y no tener que detener las intervenciones quirúrgicas.

SIN UCI

Hasta el Nuestra Señora de la Montaña se llevarán, como en marzo, los pacientes que no necesiten un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o aquellos que, a pesar de haber mejorado, continúan dando positivo en las pruebas PCR. Su apertura convivirá con las obras del PAC y del nuevo centro de salud.

Es la segunda vez que en esta segunda ola la gerencia se plantea utilizar el Nuestra Señora de la Montaña. La primera fue a finales de septiembre, cuando también se limpió y se prepararon las instalaciones. Entonces no fue posible su apertura porque Sanidad no encontró al personal de enfermería necesario para atender a los pacientes. Precisamente por eso el Servicio Extremeño de Salud (SES) se ha adelantado ahora en la contratación, para que esté todo atado si fuera necesario abrirlo de hoy para mañana. Las direcciones médica y de enfermería se reúnen cada mañana para analizar la situación por lo tanto la decisión de la reapertura se tomará de un día para otro. Ha sido en esas reuniones precisamente en las que los profesionales han puesto de manifiesto la necesidad de utilizar este edificio dadas las circunstancias actuales.