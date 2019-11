Teófilo Amores invita a Vox a acudir a los tribunales para reclamarle el acta de concejal

El edil del grupo no adscrito, Teófilo Amores, invita a Vox a acudir a los tribunales para reclamarle su acta de concejal. Responde así a la exigencia del partido de Santiago Abascal para que abandone su sitio en el ayuntamiento que mantiene después de salirse de las filas de Vox. “No hay ni una sola ley ni una sentencia que diga que las actas son de los partidos. Si Vox cree que tiene derecho lo que debe hacer es acudir a los tribunales y reclamarme el acta, no lo van a hacer porque saben que no tienen razón. Les gusta la algarada, la acusación y el insulto que es lo que practican con mucha facilidad”, afirma Amores.

Se quejó además de que ayer por la tarde, desde el entorno de Vox, partió una convocatoria para realizar esta mañana un escrache contra él antes de su entrada en el pleno extraordinario. De hecho hasta la Policía Local estaba informada, pero finalmente no se ha llevado a cabo. En el mensaje que se distribuyó se informaba de que invitaba a acudir con pancartas y carteles para exigirle su renuncia. “El tema está claro, están utilizando los mismos métodos que utiliza Quim Torra y lo que está claro es que tanto a él como a Vox les inspiran los mismos métodos”, subraya.

Le sorprende además que sea Vox el que se lo exija. “Se me acusa de haber dejado el partido y haber retenido el acta de concejal y eso lo ven como algo reprochable. Me asombra porque hace un año y medio Juan Antonio Morales, el caballero de honor de la Fundación Francisco Franco, abandonó el PP para pasarse a las filas de Vox. A Vox no solo le pareció estupendo sino que además le nombró líder de Vox en Extremadura y lo puso de candidato a presidir la Junta".

Critica que Vox se queje de su actuación al frente del consistorio y hace referencia especialmente a su propuesta de los nombres de las calles (ponerles nombres de personas que han trabajado por la ciudad y que haya paridad entre hombres y mujeres). “He propuesto, y eso ha aprobado mayoritariamente el pleno, que se cambie la filosofía para que haya un tratamiento más justo y un reconocimiento más equitativo, evidendemente también de las mujeres. Pero parece ser que eso de reconocerle a las mujeres sus méritos a Vox les molesta profundamente y es que va en el ADN de Vox el tema de no reconocerle a las mujeres sus capacidades y sus méritos”, sentencia.

También se refirió a su asistencia, el pasado mes de marzo, a la fiesta del orgullo LGTBI, criticada por el partido de Santiago Abascal. “Lo volveré a hacer y si eso va en contra de los ideales del partido es un problema del partido. El asistir a una fiesta de un colectivo de la ciudad no entra más que en la defensa y en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución, artículos que yo respeto y Vox no lo hace”.

Y justificó además que las propuestas que ha presentado en el ayuntamiento han sido “por Cáceres”. “Durante la campaña electoral dije públicamente en montones de ocasiones que, a diferencia del resto de los partidos, iba a anteponer siempre los intereses de los cacereños por encima de los intereses partidistas. Ahora me acusan de que defiendo posiciones personales pero mis intereses personales son los de Cáceres y entiendo que a Vox eso le moleste porque ellos solo quieren defender los intereses partidistas”, añadió.