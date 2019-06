¿Un caza sobrevolando Cáceres?

Eran las 14.30 horas del pasado martes cuando un enorme estruendo sorprendió a la ciudad de Cáceres. A los tres minutos otra vez. El ruido fue tan fuerte que daba la sensación de que el suelo se movía bajo los pies, aunque todo estaba en orden. Lo extraño es que venía del cielo, cuando la capital cacereña no tiene ni aeropuerto ni base aérea. Pocos fueron capaces de observar nada, la velocidad a la que circulaba el aparato impedía verlo desde la tierra.

Sí generó una gran expectación ya que muchos cacereños salieron a sus ventanas alertados por el sonido. Horas después no se hablaba de otra cosa. En principio corrió la voz de que podía tratarse de los aviones que participaron ayer en un simulacro de accidente aéreo que tuvo lugar en la base de Talavera la Real (Badajoz).

Este diario no pudo contactar hasta ayer con la base pacense, que confirmó que el aparato no pertenecía a su flota, entre otras cosas porque el simulacro que se llevó a cabo ayer por la mañana era de una aeronave civil (en el caso de que hubiera sido esta la que hubiera sobrevolado el cielo de Cáceres nunca habría provocado ese sonido tan fuerte). Y además el curso de Caza y Ataque que se realiza en la base aérea ya ha finalizado (estos aparatos podrían hacer maniobras fuera del territorio pacense pero siempre mientras se lleva a cabo esta formación).

Desde el Ministerio del Aire precisan que lo más probable es que se tratara de maniobras de un avión caza de la base militar de Matacán, en Salamanca. Por cercanía y porque se descartó que procediera de la base área de Torrejón de Ardoz (el martes sus aviones también sobrevolaron fuera de su territorio, pero estuvieron en Albacete y Teruel). La otra más cercana a la capital cacereña y que cuentan aparatos de este tipo.

En cambio no se pudo confirmar con Matacán, ya que ayer fue festivo local en Salamanca. Lo que sí está claro es que no se trataba de un avión al uso, sino de uno de combate (el caza es una aeronave militar diseñada fundamentalmente para la guerra aérea con otras aeronaves). Cáceres no tiene aeropuerto pero, al menos ayer, sintió cómo suena un avión cuando despega.