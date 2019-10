Los usuarios denuncian retrasos en la Línea 8 del transporte urbano

El recorrido es tan extenso que los autobuses no se pueden permitir ningún imprevisto. «En cuanto hay un coche mal aparcado o algún atasco, van acumulando retrasos, no están a su hora y los usuarios empezamos a ponernos nerviosos en las paradas porque no podemos llegar tarde a nuestras obligaciones». Así lo explica Sara, que tiene que coger a diario la Línea 8 en Cáceres el Viejo para acudir a su trabajo. «Hace unos días ni siquiera llegó el autobús de las 14.20, tampoco el de las 14.40. Al final tuve que coger la Línea Refuerzo Campus para bajarme en la Plaza de Toros y volver a subir a la Línea 3 hasta los Múltiples. Llegué quince minutos tarde a la oficina», cuenta indignada.

No se trata de una situación excepcional, según los vecinos, sino de un problema que se sucede sin que se pongan soluciones desde la empresa responsable o el ayuntamiento, pese a las continuas quejas que reciben los conductores, que al fin y al cabo tampoco tienen las alternativas en sus manos. Esta línea cubre la ciudad completamente de Sur a Norte, desde Sierra de San Pedro (Río Tinto) hasta Cáceres el Viejo. Por tanto, los autobuses circulan de un extremo a otro y cruzan todo el centro urbano: salen de Sierra de San Pedro hacia Aldea Moret, la Hispanidad, hospital San Pedro, San Francisco, Colón, Múltiples, Hernán Cortés, Mejostilla, Ronda, Gredos, Cáceres el Viejo y regreso prácticamente similar. «Van muy apurados de tiempo al ser un trayecto tan largo y ajustado a los horarios, más ahora con calles a 30 km/h», explica Sara desde Cáceres el Viejo. «Van muy justos, la gente protesta», afirma Carmen, residente en Sierra de San Pedro.

Los autobuses pasan cada veinte minutos en días laborables y cada 40 minutos en sábados, domingos y festivos. De lunes a viernes no siempre dan abasto con el recorrido. «En cuanto se acaba el verano y empiezan los colegios, ya tenemos el problema encima. Los vecinos vamos desconfiados a coger el autobús porque no sabemos si ese día llegaremos tarde. No podemos fiarnos. O regulan la Línea 8 para ajustar tiempos, o meten un autobús más, tendrán que pensarlo», subraya una vecina del residencial Gredos, que debe llegar puntual a su empleo para relevar al turno anterior.

DEPENDENCIA DIARIA / «Muchas personas dependemos del autobús a diario para el trabajo, para recoger a los niños en el colegio... Luego están los fines de semana: la Línea 8 pasa cada 40 minutos, tienes que irte una hora antes para entrar a trabajar, podrían tener un poco más de frecuencia», propone Carmen.

Y es que esta línea es la única que da cobertura real tanto a Cáceres el Viejo como a Sierra de San Pedro. «En Gredos, el autobús no pasa de las puertas de la urbanización y en Ronda también queda lejos de muchas viviendas», recuerdan vecinos de la zona, que piden ajustes para ampliar la cobertura y hacer la línea más eficiente.

TRASLADO AL AYUNTAMIENTO / El presidente de la asociación vecinal Urbanización Cáceres el Viejo, Raúl Pérez, explicó ayer que los vecinos han comunicado estas quejas a la directiva incluso a través de los perfiles de las redes sociales, de ahí que ya se haya trasladado el asunto al ayuntamiento cacereño en alguna ocasión. No obstante, visto el malestar, la directiva lo abordará en sus próximos encuentros y pretende tratarlo directamente con el concejal de Participación Ciudadana, David Holguín. «Sabemos que el tema del autobús es bastante difícil, pero hay que buscar alguna solución», subraya el presidente.