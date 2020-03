Japón ya se plantea aplazar los Juegos por el coronavirus

Las primeras grietas en el convencimiento japonés de poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos este verano salieron este viernes a la superficie. Con la misma rotundidad con la que el comité organizador y el Comité Olímpico Internacional (COI) aseguraron hace una semana que la competición daría comienzo el 24 de julio pese a la pandemia del coronavirus, la exjudoca nipona Kaori Yamaguchi opinó que los JJOO deben aplazarse. Varios comités nacionales alzan ya la voz y el COI, por fin, admitió que baraja varios escenarios.

"Los Juegos Olímpicos de Tokio deberían posponerse", aseguró la excampeona olímpica y mundial. Es la primera voz del comité organizador que abiertamente se opone a la celebración del evento este verano, y lo hizo en base a la salud de los deportistas, a los que considera en situación de riesgo. "Por lo que veo en los informativos de EEUU y Europa, no creo que la situación permita que los atletas sigan entrenando de forma habitual", argumentó la exjudoca, dejando en mal lugar a su país.

MENOS POSITIVOS...Y MENOS PRUEBAS

Mientras en Europa y en la vecina Corea del Sur el número de casos de covid-19 crece exponencialmente, Japón tiene uno de los números más bajos de contagios y muertes. Pero hay mucho escepticismo sobre esos datos, ya que también el número de pruebas llevadas a cabo es muy inferior al de otros países (36.623 en Japón, por cerca de 300.000 en Corea, 180.000 en Italia o 64.000 en Reino Unido). El país nipón tiene capacidad para hacer más de 7.000 pruebas diarias, pero realiza una media de 1.220.

El propio COI empieza a ceder. Su presidente, Thomas Bach, que hasta hace poco decía con firmeza que "ni cancelar ni posponer Tokio 2020" estaba sobre la mesa, reculó este viernes: "Por supuesto que estamos considerando distintos escenarios, pero, al contrario que otras ligas profesionales, estamos a cuatro meses". Ya no defiende la celebración de los JJOO sino el retraso en el anuncio de una decisión.

EL COMITÉ ESLOVENO PIDE POSPONERLOS

El de Eslovenia se convirtió ayer en el primer comité olímpico nacional en pedir el aplazamiento hasta el 2021. "No se pueden celebrar ahora, sería contrario al espíritu olímpico", subrayó su presidente, Bogdan Gabrovec. No será Eslovenia quien tenga la última palabra, pero podría haber más adhesiones. El comité olímpico de EEUU, el país que más paga por los derechos televisivos, admitió este viernes que el aplazamiento de las pruebas clasificatorias está teniendo una incidencia "significativa", pero emplazó a sus atletas a "seguir preparándose para competir a la vez que toman precauciones contra el coronavirus".

