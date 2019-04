Diez series cortas para Semana Santa

Semana Santa, si no eres escolar, ni siquiera da realmente para una semana de vacaciones, pero esos pocos días de asueto sabrán a gloria para quienes no hayan salido de la rueda laboral desde la pasada Navidad. Pocos días que pueden servir para reconectar con el mundo y quizá también, en algún momento, alguna noche, para recuperar una de esas series interesantes de las que oíste hablar y que acabó medio sepultada en la lista de por ver. Para quien no sepa bien hacia dónde tirar, aquí va una selección de 10 buenas series (no muy largas ni demasiado conocidas) estrenadas en España durante lo que llevamos de año.

‘DAS BOOT (EL SUBMARINO)’

Ya lo avisó la productora Bavaria Films en un tuit el pasado octubre: «Nuevo submarino. Nueva tripulación. Nueva historia». En otras palabras, esta Das boot (El submarino) no es tanto una nueva versión como una secuela del clásico antibélico de Wolfgang Petersen de 1981. La acción se sitúa en 1942, con la llegada a La Rochelle (Francia) de Simone Strasser (Vicky Krieps, la partenaire de Daniel Day-Lewis en El hilo invisible), una traductora nazi que pronto verá sus ideales y fidelidades puestos a prueba. Son ocho episodios dirigidos con solidez por Andreas Prochaska, antiguo montador de Haneke al que debemos las dos partes de Morirás en tres días o la interesante El valle oscuro. Para quien se lo pregunte: así es, el fabuloso tema musical del original hace acto de aparición. AMC (disponible bajo demanda).

‘LA ECONOMÍA GLOBAL. ESE...’

La carrera de Kal Penn es digna de estudio: de actor cómico en la trilogía fumeta de los 2 colgaos saltó, previo paso por House, a la Casa Blanca para ejercer como director adjunto de la Oficina de Participación Pública. Ahora nos lo encontramos como anfitrión de una serie documental que hace sorna de las bestialidades del capitalismo; aunque la administración Obama hiciera poco por pedir cuentas a los responsables de la crisis del 2008. Posibles contradicciones de su protagonista aparte, La economía global, esa enorme bestia es una forma razonablemente divertida de aprender la respuesta a muchas preguntas importantes: ¿cómo se blanquea el dinero? ¿Cuál es la relación entre riqueza y gilipollez? ¿Qué es el dinero realmente, a todo esto? Amazon Prime Video.

‘HANNA’

En cuanto se anuncia otro proyecto de adaptación a serie de una antigua película, suenan las alarmas. Los críticos volvemos a discernir sobre la preocupante falta de ideas en el universo del entretenimiento y el fácil recurso de las propiedades intelectuales preexistentes. Pero Hanna es otra historia. Literalmente: la historia que cuenta no es la misma que contaba la película de Joe Wright del 2011, aunque su protagonista siga siendo la peligrosa adolescente soldado, ahora encarnada por la excelente Esme Creed-Miles. Sorprende también a otros niveles: se apoya casi menos en los diálogos que en la imagen y el sonido, en el que cuenta mucho la banda sonora creada por Geoff Barrow (Portishead) con Ben Salisbury. Realmente es algo digno de ver/oír. Amazon Prime Video.

‘INFORMER’

Reino Unido no baja la guardia en cuanto a ficción televisiva, y algunos de los mejores, más aviesamente politizados thrillers de los últimos años vienen de allí. Véase Informer, serie apasionante sobre el difícil trabajo de apresar a terroristas potenciales. Tras una noche de marcha que sale mal, el británico-paquistaní Raza (Nabhaan Rizwan) es coaccionado por el oficial antiterrorismo Gabe (Paddy Considine) para convertirse en confidente. Completa el trío central Holly (Bel Powley), la algo verde nueva compañera de Gabe. Puede costar unir los muchos puntos de la trama, pero el esfuerzo y el viaje (asequible: son solo seis episodios) merecen la pena. Filmin.

‘LORENA’

Durante mucho tiempo, el caso de Lorena Bobbitt se ha reducido a un chiste de mal gusto, una parodia insensible. Esta serie documental producida por Jordan Peele (director de Déjame salir y Nosotros) demuestra que el caso de la mujer que cortó el pene a su marido tiene muchas lecturas. Nos traslada a una época en que la violencia doméstica no se identificaba como un tema de importancia para la salud pública, y en que los medios explotaban los aspectos más truculentos de cada noticia sin atender a matices. ¿Una época ya lejana? Tan solo en el tiempo, por desgracia. Amazon Prime Video.

‘LOVE, DEATH + ROBOTS’

La gente ya no ve series solo cuando tiene una o dos horas por delante, sino también en el bus, el metro o la sala de espera del dentista, cuando una sitcom puede obrar milagros. Por eso en Netflix empiezan a proliferar las series en forma de pequeños bocados, caso de esta antología de animación para adultos que han supervisado David Fincher y Tim Miller (director de la primera Deadpool y la próxima Terminator). Deiciocho historias de entre cinco y 15 minutos, cada una de un director distinto, en las que abundan los elementos eróticos, robóticos y cómicos. Si hay extremadamente poco tiempo, pueden ir directamente a por esa obra maestra llamada Zima blue. Netflix.

‘NOW APOCALYPSE’

Gregg Araki, uno de los directores clave del New Queer Cinema de los 90, explora sus inquietudes más habituales (sexo, nihilismo, surrealismo) en formato serie. Así es: ahora mismo incluso directores tan provocadores como él pueden tenerlo más fácil para hacer una serie que una película. Es decir, no está tan mal esto de las plataformas, ni para estos autores ni para los espectadores necesitados de nuevas sensaciones. Es fácil encontrarlas en esta comedia sexual de ciencia ficción (hacen falta muchas más) sobre una invasión alienígena que podría ser o no la simple alucinación de un Ulysses sin brújula. Starzplay.

‘SPECIAL’

Durante mucho tiempo, Ryan O’Connell hizo creer a la gente que su cojera era consecuencia del atropello de un coche, no de su parálisis cerebral. Eso le permitió abrirse camino en la vida, pero antes o después tenía que aceptar su condición. Lo contó en unas memorias que llamaron la atención de Jim Parsons (Sheldon en The big bang theory), productor de su adaptación a serie, ocho episodios tan cortos como algunos de Love, death + robots: 15 minutos. El propio O’Connell encarna a una versión de sí mismo, un joven gay con discapacidad que busca su lugar en el mundo y algo de vida sexual. Ni creador ni serie piden tu compasión: piden más bien tu empatía y, sobre todo, tu sonrisa, que no les cuesta nada conseguir. Netflix.

‘TRAIDORES’

Acabada La chica del tambor, los amantes de la intriga de espías al estilo le Carré harán bien en acercarse a esta creación de Bash Doran, dramaturga que ha escrito para Masters of sex o Boardwalk empire. Emma Appleton encarna a Feef Symonds, una joven aristócrata, determinada y aventurera, que se une a la Administración Pública británica en 1945, justo cuando el laborismo de Attlee gana las elecciones. Su principal ocupación allí dentro será… espiar en su propio Gobierno a las órdenes de los estadounidenses, quienes temen una infiltración rusa. Glamur, carisma (el de Appleton, Keeley Hawes o Michael Stuhlbarg), coches antiguos, puñaladas traperas e inesperadas dosis de feminismo: el cóctel irresistible está servido. Netflix.

‘THE WIDOW’

La viuda del título es Georgia Wells (Kate Beckinsale), una mujer que vive alejada de todo y todos desde que su marido, Will (Matthew Le Nevez), falleciera, en principio, tres años antes en un accidente de avión en el Congo. En principio, porque Georgia cree verle en un reportaje televisivo y se traslada a Kinsasa para averiguar la verdad. Sin llegar a la altura de anteriores obras de Harry y Jack Williams (The missing, Liar, Rellik), The widow es un adictivo thriller dramático en el que los directores Olly Blackburn (Donkey Punch) y Sam Donovan (Utopia) pueden sacar sus más estilizadas maneras. Amazon Prime Video.