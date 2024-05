Pablo Berger, ya en Plasencia: "Robot Dreams me da crédito para hacer mi quinta película"

Pablo Berger ya está en Plasencia. Este martes, asistirá a la proyección de su premiada película de animación Robot Dreams, a las 20.30 horas en la sala Verdugo y, esta mañana, ha querido visitar la exposición sobre el proceso creativo de la cinta, que se podrá visitar en el centro de Las Claras hasta este viernes, 10 de mayo.

Berger se ha mostrado afable, cercano y muy cómplice con el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, que ha conseguido que sea la cuarta ocasión en que el cineasta visita Extremadura. "Una de las personas más queridas para mí es de aquí y tengo debilidad por la gastronomía extremeña", ha confesado.

Tanto le gusta la región que no descarta rodar su próxima película en esta tierra. "Yo soy un contador de historias y, si la historia me trae a Extremadura, que tiene unas localizaciones excepcionales, por qué no, adelante", ha dicho.

Pablo Berger (derecha), en Plasencia, en la exposición sobre Robot Dreams. / TONI GUDIEL

Porque lo que ya tiene claro es que, después de Robot Dreams, habrá una quinta película en su filmografía. Ha sido el éxito del largometraje de animación en numerosos festivales y también entre el público en las salas lo que "me da crédito para hacer mi quinta película".

De hecho, tras sus dos Goya y su nominación al Oscar, viene de recibir el premio Platino en Méjico, donde casi un millón de espectadores han visto la película" y el 31 de mayo asistirá al estreno de la cinta en EEUU. Espera descansar en verano de una promoción que comenzó el verano pasado en el festival de Cannes.

Proyecciones de Plasencia a otras diez sedes

Berger se ha mostrado encantado con que la Filmoteca de Extremadura haya dedicado un ciclo a su película, con proyecciones en 11 sedes, la exposición, que también viajará a Cáceres, Mérida y Badajoz y se acompaña además de un programa educativo, Filmoeduca, para que los escolares puedan verla. Eso unido a que está adaptada a las personas con discapacidad auditiva y visual.

El director ha acudido a Plasencia acompañado de su mujer, Yuko Harami, que ha trabajado en el diseño de la selección musical de la cinta e ilustraciones. Berger ha confesado que lo más difícil de hacer el largometraje fue "montar estudios de animación en Madrid y Pamplona y en plena pandemia". No obstante, esto ha hecho que Robot Dreams sea "la película más cercana a lo que yo soñaba, es una de mis películas más personales".

Tras destacar que la cinta, al no tener diálogos, "permite al espectador soñar despierto y completarla", ha adelantado que la próxima será "hermana de las anteriores" porque contará "con un guion propio, emoción, humor, sorpresas, música..."