Pablo Berger en Plasencia: "Robot Dreams ha conectado con el público"

El director de cine Pablo Berger confiesa que está "mal acostumbrado al reconocimiento a todas mis películas", pero señala que los premios que ha obtenido su último largometraje de animación, Robot Dreams, "han superado todas las expectativas". No duda de que "ha conectado con el público", además de con la crítica y el jurado de festivales. Este martes, 7 de mayo, la cinta se proyectará en la sala Verdugo de Plasencia por un euro la entrada (20.30 horas), una sesión que contará también con la presencia del propio director.

Le invitó el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil, que ha programado once proyecciones de la película a lo largo del mes de mayo en otros tantos municipios de la región. Berger explica que tiene una "relación cercana con Extremadura, me encanta Extremadura" y también con su director y de ahí que no dudara en aceptar su invitación.

Además, señala que participar en un coloquio con espectadores "es bonito para ambas partes". Por un lado, porque aquellos "agradecen que los directores les expliquen" los pormenores de la película y, por otro, porque le gusta encontrarse con el público y ver "cómo la han percibido y la han hecho suya".

Robot Dreams, de Plasencia a otros diez municipios

En su caso, llegó a Robot Dreams a raíz de la lectura del cómic homónimo de la estadounidense Sara Varon. Berger explica que colecciona novelas gráficas sin palabras y, cuando leyó la de Varon en el 2010, les gustó, pero no se planteó adaptarla al cine. Después, una vez que dirigió Blancanieves y Abracadabra, volvió a leerlo y recuerda: "Me conmovió el final de una manera tan especial", que dio el paso.

Al igual que el cómic, su largometraje de animación no tiene diálogos y, en ese caso, es "hermano de Blancanieves". Es uno de los aspectos que lo hacen diferente a otras cintas animadas. Otro de los fundamentales es que está hecha en 2D, "como la animación tradicional, con dibujos animados" y no en 3D. Pero lo que caracteriza a toda película es "su historia" y la de Berger es una historia de "amistad, relaciones, fragilidad, de superar la pérdida".

Exposición en Plasencia sobre Robot Dreams, de Pablo Berger. / TONI GUDIEL

A Berger le gusta escribir "con imágenes", lo considera "una forma de expresión única". Con Robot Dreams ha intentado hacer llegar al público la "gran emoción" que él sintió al leer la novela gráfica y, a juzgar por los reconocimientos que ha conseguido, entre ellos cuatro premios Goya, el premio del Cine Europeo, Gaudí, Annie, Platino y una nominación a los Oscars que supo a premio, lo ha conseguido. "Ha superado los sueños de cualquier director de cine", señala.

El público, ese que siempre pone "el final" a las películas, como subraya Berger, podrá disfrutar de la cinta este martes en Plasencia; el 17 de mayo en Cáceres, el 23 en Mérida y el 29 en Badajoz, además de en otros siete municipios.

A su vez, la Filmoteca ha organizado una exposición del director de arte de la cinta, José Luis Ágreda, que muestra el proceso de creación de escenarios, personajes y atmósferas al servicio de la visión de su director. Se podrá ver hasta el 10 de mayo, en el centro Cultural Las Claras, en horario de mañana y tarde y del 13 de mayo al 30 de junio, en la sede de la Filmoteca en Cáceres (Rincón de la Monja, 6).

Suscríbete para seguir leyendo