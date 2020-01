Los discos más esperados del 2020

Aunque últimamente han ganado terreno los formatos del single y del epé, el álbum sigue siendo el formato de referencia en el mundo de la música, el que da pie a las grandes campañas promocionales y a las giras. Recorremos el desfile de novedades que nos reserva el nuevo año.

ÍDOLOS POP: DE JUSTIN BIEBER A PET SHOP BOYS

El pop, etiqueta de fondo cambiante pero asociada a estribillos y dinámicas de impacto inmediato, estará en el centro de la foto a través de lanzamientos como el de Justin Bieber, aún sin título ni fecha, pero con un anticipo, la balada filo-rnb Yummy, editada este jueves. Otros regresos: Miley Cyrus con She is Miley Cyrus y los trabajos de Lady Gaga y Katy Perry, cerrados a cal y canto de miradas indiscretas. El que se desvelará más pronto es el de Kesha, High road, que saldrá el 10 de enero.

Una estrella de nuevo cuño, Dua Lipa, entregará Future nostalgia en un momento no concretado del año, y una joven clásica, Lana del Rey, aprovechará su buen momento con White hot forever. El silencio sigue envolviendo el regreso de Adele, pero se espera que '30', ese debe ser su título, vea la luz este año, como el segundo álbum del grupo surcoreano femenino Blackpink. Y en el pórtico de los productos pop del 2020, los veteranos Pet Shop Boys con Hotspot (24 de enero).

HIP-HOP Y R'N'B: ESPERANDO A RIHANNA

El otro pop, el de raíces negras, tendrá este año a protagonistas como la rapera Cardi B con Tiger Woods, título en homenaje al golfista del mismo nombre, y el cantante de rnb The Weeknd, que lleva unas semanas asfaltando con singles el camino a su cuarto álbum. Volverá el grupo de hip-hop Migos con Culture III, y se espera que Rihanna complazca por fin a sus fans con el ansiado (y projamaicano) R9, cuatro años después de Anti. La voz más sigilosa del rnb, Frank Ocean, camina hacia su tercer álbum, un lanzamiento todavía no confirmado, al igual que el de Kendrick Lamar. Más claro lo tiene Alicia Keys con el anunciado A.L.I.C.I.A.

CLÁSICOS DEL ROCK: GREEN DAY ABRAZA A LOS 'MOTHERFUCKERS'

Entre las bandas de rock destaca Green Day con Father of all motherfuckers, disco que verá la luz el 7 febrero. Le seguirán Bon Jovi (título: 2020), Red Hot Chili Peppers (de nuevo con John Frusciante a la guitarra) y Foo Fighters, el grupo de Dave Grohl, ex-Nirvana, en vistas a su 25 aniversario. The Cure maneja dos lanzamientos, uno de ellos con material de las sesiones de su último trabajo, el lejano 4.13 Dream (2008), y se espera que Pearl Jam publique disco en marzo.

Un clásico de clásicos, Neil Young, desenterrará Homegrown, grabación acústica de 1975. Movimientos en el rock duro y el metal: discos de los veteranísimos Ozzy Osbourne (Ordinary man, febrero), Deep Purple y Scorpions, así como de King Diamond, Evanescence, Marilyn Manson, Anthrax, Megadeth, Mastodon y Ghost.

ARENA ALTERNATIVA: LA NEOPSICODELIA DE TAME IMPALA

Tame Impala romperá su pausa de cinco años con el neopsicodélico The slow rush (14 de febrero). Una semana después volverá el electropop de The 1975 con Notes on a conditional form, y también en febrero, las canciones sintéticas de Supervision, de La Roux, y el art-pop de Miss anthropocene, nueva obra de Grimes. Altas expectativas, una vez más, para el regreso de The XX, sin fecha precisada. El eterno revival pos-punk tendrá oxigeno el 17 de enero con More. Again. Forever, de The Courteeners.

Entre los más avezados, menciones para The Killers, con ese Imploding the mirage esperado para la primavera, y The Strokes, sin fecha por ahora. Weezer, superviviente de los 90, gratificará a sus seguidores con Van Weezer (15 de mayo).

ESCENA ESPAÑOLA: FOCOS SOBRE ROSALÍA

El lanzamiento rey de la parcela española será el de Rosalía, tercer disco tras el neo-flamenco Los Ángeles (2016), el exponencial El mal querer (2018) y la ristra de singles que le ha seguido. El secreto de estado ronda este trabajo, del que se ignora si contará de nuevo con El Guincho y si incluirá las citas con Arca y Billie Eilish. También la fecha de edición, a diferencia del nuevo trabajo de su predecesora en las artes del flamenco y el hip-hop, la Mala Rodríguez, que verá la luz en marzo.

El más madrugador es David Bisbal con En tus planes, que sale este viernes, descorchando un 2020 en el que reaparecerán Triángulo de Amor Bizarro, Bunbury, Dani Martín y Pablo Alborán. Sílvia Pérez Pérez lanzará el álbum resultante de ese Proyecto drama que lleva un tiempo goteando canciones. La también catalana Maria Arnal volverá a la acción con Marcel Bagés, dúo que entregará su segundo álbum a mediados de año. Habrá lanzamientos primaverales de Txarango (su despedida), Sopa de Cabra y Els Amics de les Arts, y para otoño, La Pegatina y Sanjosex.