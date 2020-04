Muere a los 52 años Adam Schlesinger, colíder de la maravilla pop Fountains of Wayne

El músico estadounidense Adam Schlesinger, cabecilla junto con Chris Collingwood del magnífico grupo de pop de guitarras Fountains of Wayne, falleció este miércoles a los 52 años en Nueva York tras haber dado positivo por coronavirus. Josh Grier, su abogado, confirmó a la revista 'Rolling Stone' el fallecimiento del artista.

Schlesinger (Nueva York, 1967) formó el grupo Fountains of Wayne a mediados de los años 90 con Collingwood, a quien conoció en la década anterior cuando ambos estudiaban en Massachusetts. El tándem, con Collingwood como cantante y guitarrista y Schlesinger al bajo y las armonías vocales, fue hasta principios de la década de los 2000 una engrasada máquina de facturar canciones como soles. Diana tras diana hacían. A la contrastada (si bien en ese periodo más bien ninguneada) alquimia de melodía más electricidad, Fountains of Wayne añadía arreglos y giros sorprendentes y letras ingeniosas, a menudo sobre la vida en Suburbia, no en balde eran de Nueva Jersey.

Los álbumes 'Fountains of Wayne' (1996), 'Utopia Parkway' (1999) y 'Welcome Interstate Managers' (2003) forman un trío muy querido por los hinchas del power-pop. En el tercero figura el hitazo 'Stacy's Mom', con el que el conjunto fue candidato al Grammy a mejor actuación de pop de un dúo o grupo.

Fountains of Wayne lanzó un par de álbumes más: 'Traffic and Weather' (2007) y 'Sky Full of Holes' (2011).

En paralelo, Schlesinger también fue integrante de la delicia 'indie' Ivy. Y en comandita con Taylor Hanson, James Iha (Smashing Pumpkins) y Bun E. Carlos (Cheap Trick) formó el supergrupo de pop con pegada y azúcar Tinted Windows, con un disco homónimo publicado en el 2009.

Cine y televisión

Otra faceta importante de la carrera de Schlesinger fue la composición para cine y televisión. Por ejemplo, el artista fue candidato al Óscar a la mejor canción original por 'That Thing You Do!', el tema principal de la película musical 'That Thing You Do!' (1996) que dirigió y protagonizó Tom Hanks.

Además, Schlesinger se llevó tres Emmy como compositor (uno por la serie 'Crazy Ex-Girlfriend' y dos por las galas de los premios Tony), ganó un Grammy al mejor álbum de comedia por su labor en 'A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!', y también dejó su huella en las bandas sonoras de películas como 'Music and Lyrics' (2007) y 'Damsels in Distress' (2011).