Las series clave para la semana del 9 de septiembre

En principio, el otoño no llega hasta la última semana de septiembre, pero la temporada de estrenos ya ha empezado en el mundo de las series. O quizá, en realidad, es que ya no se acaba nunca. Vivimos en el Salvaje Oeste del audiovisual. A disfrutar del caos.

EMMA STONE NOS EXPLICA LA CABEZA

Netflix y Vox la marca estrella del periodismo explicativo, no el partido de extrema derecha alían fuerzas para más episodios de 'En pocas palabras', ahora dedicados solo a la mente. La miniserie 'La mente, en pocas palabras' explorará temas como la memoria, los sueños o la ansiedad. Como narradora encontramos a Emma Stone, quien mucho debe saber sobre la mente tras haber pasado por 'Maniac'. Netflix, desde el jueves 12 de septiembre.

VIAJE ALUCINANTE (Y ROTOSCÓPICO)

Si eres un nostálgico del Richard Linklater de 'Waking life' y 'A scanner darkly', esta podría ser tu serie favorita del año: 'Undone' también está animada con técnica de rotoscopia (en la que se dibuja sobre imágenes reales) y quiere jugar con tus nociones espacio temporales. Sale de las imaginaciones de Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy, creador y guionista/productora, respectivamente, de 'BoJack Horseman'. Prime Video, desde el viernes 13 de septiembre.

PRECALENTAMIENTO PARA HALLOWEEN

Hasta ahora, las series francesas de Netflix ('Marsella', 'La mantis', 'Osmosis') no han causado gran sensación entre crítica y público, pero 'Marianne' podría cambiar las cosas: se adscribe a un género en auge como el terror, y a nivel de factura, como mínimo, parece convincente. Dirigida por Samuel Bodin, cuenta con Victoire Du Bois (vista en 'Call me by your name') como joven novelista de terror cuyas obras empiezan a cobrar vida. Netflix, desde el viernes 13 de septiembre.

UNA HABITACIÓN, TODAS LAS HISTORIAS

De cuántas series se puede decir "no sé qué esperar de ella en cada nuevo episodio"? De casi ninguna; y menos ahora, con 'Atlanta' ausente de la parrilla. Por eso hay que celebrar la existencia de 'Room 104', antología de los hermanos Duplass en la que una misma habitación de motel sirve para toda clase de historias de cámara, sobre todo orientadas al 'thriller', el terror o la comedia. Llega su tercera temporada. HBO, desde el sábado 14 de septiembre.