El Barça y Pau Gasol hacen oficial la vuelta del pívot 20 años después

No por esperada la noticia deja de ser impactante. Pau Gasol jugará en el FC Barcelona hasta final de temporada. El club y el jugador han dado carácter oficial a la información que se filtró en los medios este pasado sábado y que confirma el regreso del pívot barcelonés al Palau 20 años después de marcharse para emprender una espléndida carrera en la NBA jalonada, entre otros logros, con dos anillos de campeón con los Lakers.

"Estoy muy contento de anunciar que vuelvo a casa y que pronto me incorporaré a las filas del Barcelona. Quiero poner mis habilidades y experiencia a disposición del club en un momento clave de la temporada al mismo tiempo que sigo progresando en mi estado de forma física y empiezo a coger ritmo de competición", explica el pívot barcelonés en el comunicado que ha publicado en las redes sociales.

"Me siento feliz de volver al club en el que empecé y afronta esta oportunidad con ilusión y con la esperanza de poder aportar al primer equipo pronto", señala el jugador barcelonés sin concretar la fecha en la que se incorporará a la disciplina del primer equipo.

La vuelta de Pau Gasol al Barça tiene una enorme repercusión simbólica y mediática para el club azulgrana, para la Liga ACB y la Euroliga, las dos competiciones en las que está en juego el equipo de Sarunas Jasikevicius. Y también tiene un enorme impacto para el propio jugador que, en su vuelta a casa, a los 40 años, intentará prolongar su carrera después de recuperarse de una grave lesión y una operación en el pie que lo ha mantenido cerca de dos años en el dique seco.

Molt feliç de tornar a casa.

Força Barça! 🔵🔴 pic.twitter.com/suE6gKw3Pq — Pau Gasol (@paugasol) February 23, 2021

Su último encuentro oficial se remonta a marzo del 2019. Jugar en el Barça en estos próximos meses es la puerta a uno de los pocos sueños que aún le quedan por cumplir: competir en Tokio, en los quintos Juegos Olímpicos de una carrera espectacular.

Liderazgo y experiencia

La opción azulgrana es una de las dos que sopesó Gasol para su vuelta a las pistas, aunque antes exploró sus opciones de un nuevo contrato en la NBA. Los Lakers parecían una buena alternativa por su relación con la franquicia, la actual presencia de su hermano Marc y también la lesión de Anthony Davis. Pero esa puerta no ha acabado de abrirse para el pívot catalán.

El acuerdo entre Gasol y el Barça será exclusivamente por esta temporada, por los cuatro meses que restan, en una estudiada operación que beneficia a las dos partes. El equipo dirigido por Jasikevicius incorporara la experiencia y el liderazgo de un jugador como Pau a un vestuario con mucho talento. El objetivo no es otro que poner, otra vez, al cuadro azulgrana en la senda de los grandes títulos. Desde el 2014, el Barça no gana la Liga ACB, ni se clasifica para un 'final four'.

Arropado por amigos

En el Palau Blaugrana, por su parte, Pau Gasol encontrará el entorno ideal para recuperar un buen tono competitivo y postularse para entrar en la lista de de Sergio Scariolo para la cita olímpica. Sin necesidad de asumir un rol principal, el pívot barcelonés de 2,16 puede aportar minutos de calidad si la lesión está complemente olvidada como parece. Después de una carrera superlativa, con un Mundial (2006) dos platas y un bronce olímpicos (Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016), tres oros europeos (2009, 2011 y 2015), entre otras muchas conquistas, el jugador barcelonés quiere cerrar su carrera a lo grande, luchando de nuevo por una medalla en los Juegos.

Entre el joven talentoso que salió escogido en el número 3 del 'draft' del 2001 y el que regresa ahora a Barcelona, casado con Cat McDonnell y convertido en padre de familia, de la pequeña Elisabet Gianna, ha pasado toda una vida. Pero Pau Gasol encontrará muchas caras conocidas en su regreso al Palau.

Su gran amigo Juan Carlos Navarro es ahora el responsable del baloncesto formativo del Barça. Sarunas Jasikevicius, con quien coincidió en el vestuario azulgrana antes de irse a la NBA, es el actual entrenador. Nacho Rodríguez, que también formó parte de aquella plantilla, es el general manager del equipo y su compañero en la selección, Nikola Mirotic, que vivió su paso por los Chicago Bulls y los Milwaukee Bucks, es una de las estrellas de la plantilla.