Benzema exprime su momento

El mejor Karim Benzema, respondiendo con regularidad a la cita con el gol y acercándose a sus mejores números, premió con un triplete la mejoría de imagen del Real Madrid, que tomó en serio la visita de un Athletic Club (3-0).

Autor de los ocho últimos goles ligueros del Real Madrid, en una marca inédita hasta la fecha, Benzema demuestra cada partido que es el único futbolista de peso de la plantilla que ha cumplido un año para el olvido. En racha goleadora. Marcando cinco partidos seguidos por segunda vez desde que llegó. Auténtico referente del equipo. Enganchó dos testarazos y cerró su triplete tras un error del meta Herrerín.

En el primer acto logró el Athletic anular al Real Madrid gracias a un sistema de ayudas ante los futbolistas de creación de Zidane. Obligados a buscar centros desde las bandas fácilmente defendibles por los centrales del Athletic, Herrerín no recibió ni un solo disparo. Pero se palpaba una mejoría en la actitud de los jugadores madridistas. El duelo, clásico del fútbol español, lo demandaba. El inicio, repleto de faltas, era una señal de intensidad.Si la primera dejó un solo remate a puerta, en un testarazo blando de Raúl García, la segunda desató una buena imagen del Real Madrid con continuas llegadas.

Al enésimo intento de Asensio desde la izquierda encontró el premio. Yerai no llegó e Íñigo no fue por cubrir su espalda. En medio apareció el mejor cabeceador de la Liga, Benzema, para no perdonar en un ejercicio de practicidad impresionante del galo.

Nunca se levantó del golpe el Athletic. Le faltó fútbol y sobre todo fe para hacerlo. El único momento de duda madridista, cuando el Athletic adelantó metros buscando un punto, coincidió con la salida al campo de Isco y un Bale sentenciado. Otro error en el marcaje de Íñigo lo castigaba con un nuevo cabezazo a la red tras saque de esquina y la sentencia al duelo (2-0). Al final, el 3-0 en otro error visitante.

real madrid 3

athletic bilbao 0

3Goles: 1-0, m.47: Benzema. 2-0, m.76: Benzema. 3-0, m.91: Benzema.

3Árbitro: Melero López (colegio andaluz). Amonestó a Kroos (69) por el Real Madrid; y a Córdoba (3), Yuri (15), Raúl García (44) e Iñigo Martínez (53) por el Athletic.

3Estadio: Santiago Bernabéu.

3Espectadores: 59.150.

3Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos (Isco, m.69); Lucas Vázquez (Bale, m.69), Marco Asensio (Brahim, m.84) y Benzema.

3Athletic: Herrerín; Lejue, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Beñat, San José; Muniain, Raúl García (Aduriz, m.76), Córdoba (Unai López, m.76); y Williams.