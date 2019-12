El Cacereño-Eibar costará entre 20 y 35 euros a lo no abonados

El Cacereño hizo públicos en la mañana de ayer sábado los precios que regirán para las entradas del encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Eibar, que será en el estadio Príncipe Felipe el próximo domingo 12 a partir de las 12.00.

El encuentro, recuerda el club, es fuera del abono, «por lo que todos los aficionados que quieran asistir al partido deberán sacar una entrada. No obstante, los abonados, tanto los que se hayan hecho en la campaña de verano como los que se abonen ahora, recibirán un descuento en la adquisición de la misma», explicó en un comunicado.

Los precios finales serán 35 euros en Tribuna y 20 en Preferencia para la entrada del público en general. Para abonados, 20 euros en Tribuna y 12 en Preferencia. Para niños (de 6 a 14 años), no abonados, 10 euros y 5 euros, precio general, para lo que es imprescindible enseñar el DNI para adquirir la entrada.

Los abonados podrán comprar su entrada de forma anticipada con su asiento reservado hasta le 4 de enero a las 14.00 horas. A partir de esa fecha, los no reservados saldrán a la venta. Los abonados podrán seguir adquiriendo entradas a precio reducido en otras localidades hasta el 10 de enero a las 20.00, cuando termina la venta anticipada. El día de partido solo estarán a la venta entradas a precio general, recuerda la entidad.

Se pueden adquirir en las oficinas del club, en Avenida Virgen de Guadalupe 20, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 y sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Mientras tanto, el equipo verde quiere centrarse ahora en un compromiso anterior, el liguero ante el Jerez (18.00 horas, sábado día 4), en el que ha puesto especial hincapié el entrenador, Julio Cobos, que ya avisó que lo realmente importante es lo más cercano, y de cara a la pelea con el título. No hay que olvidar que el CPC juega el día antes al del líder, el Villanovense, que viaja al campo del Diocesano el día siguiente, con lo que ya conocerá el resultado de su más inmediato perseguidor en la tabla.

Cobos ha advertido públicamente a sus futbolistas que la Copa del Rey no debe distraer en exceso la atención de la plantilla, y que los jugadores que no se centren no disputarán minutos.