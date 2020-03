La fe serona en Cristo

Fue uno de los movimientos más llamativos del fútbol extremeño en el mercado de invierno. Cristofer Medina, Cristo, el especialista en ascensos, cambió de aires abandonando el Mérida y fichando por el Villanovense, un golpe de efecto de los serones, que decidieron echar el resto para cambiar la situación deportiva. Poco más de mes después, el futbolista extremeño lleva ya tres goles. El primero tardó en meterlo poco más de un minuto. Ahora disfruta del liderato tras superar a los otros tres equipos del cuarteto de cabeza.

«La verdad es que estoy muy contento, el vestuario me ha recibido bien. Sabía que iba a ser así porque tenía bastantes amigos dentro y, deportivamente, llevo dos partidos seguidos jugando y ha sido bueno, todo ha ido perfecto», asegura en declaraciones a este diario el futbolista de Pueblonuevo del Guadiana.

Cristo llegó al club serón cedido del Mérida, por lo que ha pasado de un equipo que estaba metido en el drama de luchar por no descender a otro que quiere ser campeón. Aunque la exigencia es siempre la máxima, reconoce que la presión es distinta. «En Mérida cada semana era una final, pero con la incertidumbre de tener que ganar sí o sí y ahora paso a competir por un campeonato. Son dinámica diferentes. Ahora es para pelear por lo que he hecho casi siempre, que es ganar campeonatos».

El día de su debut marcó apenas entrar en el terreno de juego y, a partir de ahí, ha ido poco a poco adaptándose y ganándose la titularidad con juego y goles. Pero prefiere quedarse con el crecimiento del equipo. «Es importante esa pizca de suerte, he caído bastante bien, llevo ya tres goles en pocos partidos y me ficharon para eso, para dar goles y experiencia. He intentado ayudar todo lo que he podido».

Ha conseguido siete ascensos en su carrera y aspira a otro más esta campaña, un pequeño récord del que se siente orgullo. «Creo que de Tercera a Segunda B soy el que más ascensos tiene y es un dato que recordaré siempre. Es muy bonito, pero para eso tienes que ir a un equipo con posibilidades de ascender y tener esa pizca de suerte. A ver si soy otra vez ese amuleto para ascender».

Tourmalet superado

El Villanovense ha superado quizá el tramo más difícil de la temporada, jugando de manera consecutiva con sus rivales directos, Moralo, Cacereño y Coria. Nueve puntos de nueve que son una inyección de confianza. Pero Cristo llama a la calma. Cree que aún queda mucho campeonato y campos difíciles. «Sabíamos que si llegábamos al 2 de marzo líderes iba a ser muy importante, pero no hay que confiarse porque las ligas se suelen ganar en campos de rivales más pequeños».

El atacante del Villanovense destaca el trabajo y el cambio que Javier Álvarez de los Mozos ha dado al equipo. Asegura que es importante que plantilla y cuerpo técnico se han adaptado rápidamente. «Lo vamos conociendo, sabemos que no nos podemos relajar porque está detrás de nosotros los 90 minutos».

La elección por el Villanovense cuando tenía ofertas de otros equipos como el Cacereño ha hecho que Cristo rápidamente se haya ganado a la afición serona. Sobre lo sucedido esos días previos a su llegada, Cristo reitera que nunca quiso faltar al respeto a nadie. «Se ha ido todo un poco de madre por el tema del Cacereño. Pero al igual que el Cacereño había otros equipos, había que decidirse por alguno y yo no quiero utilizar a nadie, quería hacer lo mejor para mí y la afición del Villanovense me ha recibido muy bien y ahora tengo que devolvérselo en el campo».