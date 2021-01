Furia en el Cáceres

Una insistente rabia se extiende en el vestuario del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, donde la derrota ante el Ibereólica Renovables Ourense del pasado domingo (73-67) ha dolido extraordinariamente. Hasta ahora, el guión de la temporada, pese a sus constantes parones por el covid-19 y el propio sistema de que el grupo A de la LEB Oro tenga un número impar, se mantenía inalterable: el conjunto verdinegro le ganaba a rivales directos y perdía contra los teóricamente superiores. En el pazo dos deportes Paco Paz eso se desvaneció.

La hoja de ruta hacia la clasificación para el grupo de los mejores –se meten los cinco primeros-- se ha complicado porque el ‘fallo’ de Ourense, en un choque que además dejó malas sensaciones en cuanto al juego ofensivo y en otros aspectos, hay que compensarlo ante un ‘grande’. Y la primera oportunidad será este viernes ante el Destino Palencia, cuya plantilla, por presupuesto, está llamada a estar muy arriba.

«El domingo fue un día complicado, la verdad, pero no queda otra que levantarnos», dice Fran Cárdenas, uno de los jugadores que todavía está lejos de alcanzar su techo. Entre una lesión muscular que le complicó la pretemporada y el arranque de la competición oficial y las interrupciones, se echa de menos en él lo que ha mostrado estos últimos años en la liga: liderazgo, orden en ataque, agresividad. Si solo se miran los números, está valorando por partido mucho menos que la pasada campaña en Huesca (8,5 a 5,2) jugando casi lo mismo (de 19:32 a 18:17).

Él, tirando de veteranía, no se altera. «Lo bueno de esto es que el viernes tenemos otra oportunidad para intentar sumar, aunque Palencia sea un gran equipo. Ahora toca centrarnos en eso», pide. Se resiste a usar como excusa los parones que está sufriendo el equipo «porque es lo que ha tocado este año ante esta situación especial que tenemos», aunque sí dice que es algo que se nota «no tener esa continuidad y no competir durante mucho tiempo».

Ventura y la concentración

Sí está teniendo una evolución personal interesante Ferrán Ventura, mejorando su anotación (de 6 a 7,5 puntos) y porcentajes (excelente 42,9% en triples) con apenas un minuto más en cancha (de 21:55 a 23:00). Y lo que no se ve en los números, ya que se mantiene como gran especialista defensivo del juego exterior. «Creo que todos los partidos los jugamos para ganar. La de Ourense fue una derrota dura, pero no creo que no saliésemos con la mentalidad adecuada. No fue concentración ni falta de ritmo. Simplemente no salieron las cosas como las teníamos trabajadas», analiza.

Respecto al choque ante Palencia, augura que «no hay partido fácil en esta liga» y que «por eso es importante salir a morder desde el principio y con las ideas muy claras. Es obvio que jugamos contra una de las mejores plantillas de la liga, hecha para aspirar a todo, por lo que será un partido complicado y difícil. Tenemos que centrarnos en nosotros y en mejorar durante la semana para competir bien y tener opciones de ganar».