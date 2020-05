Hambre de patines

A quien tenga hijos adolescentes le sonará la conversación. «Me tiene loco el niñato este durante el confinamiento. Dice que se aburre y no hace nada de lo que le mandan del instituto». Sin embargo, en este caso no hay nada de eso. Ana Peix del Río (27-10-2002, Cáceres) confiesa que algún ‘pollo’ le ha montado a sus padres, Javier y Ana, pero parece todo lo contrario al arquetipo de chica inquieta y problemática. «Hemos tenido más tiempo para nosotros mismos, para estudiar, para hacer lo que siempre decimos que no podemos hacer por falta de tiempo, aunque obviamente también ha tenido cosas malas», cuenta con serenidad y una sonrisa interminable una de las mejores patinadoras freestyle de España. Fue campeona de la modalidad de speed slalom en 2018 y justo antes de que estallase todo compartía la preparación de la EBAU (la ‘selectividad’ de los viejunos) con la preparación de la temporada en un deporte que la apasiona.

Además, Peix había empezado en enero una nueva aventura. Junto a su entrenadora, Laura Casares, abandonó su club de siempre, el 8 Ruedas, para fundar uno nuevo llamado Cáceres Go! «Buscamos un concepto más global del patinaje. No solo queremos patinar sino fomentar el movimiento en la ciudad», explica Casares vía Google Meet, una de esas aplicaciones que tan frecuentes se han hecho en los días de encierro obligado.

RETOS ‘ONLINE’ / La iniciativa está siendo un éxito. Entre ella y Peix ya han conseguido a reclutar a 12 jóvenes deportistas. El problema con la pandemia fue que, justo cuando todo estaba despegando, hubo que meterse en casa para no salir. Había inventarse algo. «Todos los días Laura nos ponía retos con las partes físicas que más se suelen trabajar en nuestro deporte, para que cuando volvamos, lo hagamos más fuertes», afirma Ana. Su mentora reconoce que, cuando se decretó el confinamiento, veía muy lejos el regreso a la actividad. «Para los chavales hablarles de que íbamos estar meses en casa iba a ser complicado, así es que decidimos hacer pequeños desafíos de 15 días. El patinaje en casa es complicado por el espacio y porque se puede rayar el suelo. Lo importante era no desengacharles del deporte», argumenta Casares, que sí diseñó que algunos de esos movimientos que había que cumplir «eran con los patines puestos, pero sin tocar el suelo».

La iniciativa tuvo éxito más allá de Cáceres. «Cuando los publicamos en las redes sociales, clubs de varias comunidades autónomas empezaron a participar. Hemos llegado a tener a 60 personas en ellos y hemos acabado tocando todos los palos. El objetivo era no perder la motivación».

Cáceres Go! –apoyado por empresas como Educatec, English Connect, Fisioplus Cáceres y PanHabla-- entrena en la Ciudad Deportiva y en espacio habilitado en el Garaje 2.0 de Aldea Moret, así como en el gimnasio del Instituto de Enseñanza Segundaria Al Qázeres. Ahora se está a la espera de que esos espacios se reabran para que los chicos vuelvan a reabrirse para poder enfudarse los patines. En teoría, Ana Peix ya puede hacerlo al ser considerada deportista de alto rendimiento (DAR), pero también está aguardando el ‘ok’ oficial: «Tengo muchísimas ganas». Pero las competiciones se han ido aplazado y en las previsiones está solo retomar las importantes a finales de año, dependiendo de la situación. «Si hay un objetivo claro, entrenas con más fuerza, pero cuando tienes ganas de hacer algo, eso te puede. Ya llegará ese momento», apostilla.

Ahora se adapta a un nuevo papel, aunque, matiza, sigue siendo «más alumna más profesora. Somos un equipo y nos ayudamos entre todos». Su vida desde que irrumpió en la élite del patinaje nacional hace tres años --llegó a ser la abanderada de España en el Europeo de 2018 disputado en Barcelona-- sigue inalterable: 6 o 7 horas de entrenamiento a la semana y muchos codos en la mesa, «cada vez más». «Estoy un poco nerviosa de cara a la EBAU. No sé qué haré después No lo tengo claro aún, pero lo relacionado con la nutrición me gusta».

Su entrenadora destaca su «constancia». «Es una deportista desde el minuto 1 que llega al entrenamiento. Lo aprovecha todo y eso se agradece mucho. En el club es un pilar fundamental por su madurez y aptitud», añade Casares, que sí tiene una crítica para ella: «a veces se frustra mucho porque esos objetivos que se marca le causan más estrés que otra cosa». Ana Peix y su Cáceres Go! esperan ir venciendo al covid-19 con esta hoja de ruta.