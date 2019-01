Jesús Sánchez se despide hoy del banquillo del Al-Qázeres

Jesús Sánchez y su ayudante, Tomás Bravo, dirigirán por última vez al Nissan Al-Qázeres Extremadura esta tarde (18.00 horas) en su partido ante el Lointek Gernika. Según anunció el club, el vínculo se rompe «de mutuo acuerdo». Chiqui Barros, conocido en Extremadura por haber entrenado en masculino a Plasencia y Badajoz y con amplia experiencia en la máxima categoría femenina, es el principal candidato a ser el sustituto de Sánchez, según ha podido saber este periódico.

En un comunicado público, no se ofrece explicación alguna sobre los porqués del movimiento. Sí que se remarca que se había logrado la clasificación para la Copa de la Reina y que el equipo está en puesto de ‘playoff’. Además, el Al-Qázeres «agradece, enormemente, el trabajo realizado en estos meses de competición» y apunta que Sánchez «al ser una persona muy vinculada al club seguirá en la estructura deportiva del mismo realizando distintas funciones».

TENSIÓN CON JUGADORAS / Para no enrarecer más una situación que ya es tensa de por sí, lo que no se cuenta es que el hasta hoy primer entrenador en realidad ha optado por marcharse, cansado de la falta de entendimiento con dos de las principales jugadoras del equipo, Gaby Ocete y Paola Ferrari. Una entrevista de esta última en este diario fue la gota que colmó el vaso de una relación deteriorada desde hace tiempo. «Colectivamente no hemos podido rendir como Mann Filter. Pero eso es porque Víctor Lapeña [el entrenador en Zaragoza] es de una manera y Jesús Sánchez es de otra», comentó, en referencia a su anterior equipo. La paraguaya también pedía fichaje para reforzar el rebote y la defensa. Todo esto molestó mucho al técnico del Al-Qázeres, que le pidió explicaciones a nivel interno.

Al considerar que el desencuentro, que ya venía de atrás, era irreconducible y que podía afectar negativamente al rendimiento deportivo del equipo, Sánchez presentó su renuncia, a la que se unió de inmediato la de Tomás Bravo, con el que le une máxima confianza. La directiva le pidió que lo reconsiderase, o que al menos esperase unos días para ejecutarla a la espera de encontrar un sustituto. Es lo que finalmente ha sucedido.

Barros, a falta de oficialidad, ocupará su puesto. Nacido en Ferrol el 7 de marzo de 1970, su última experiencia fue en masculino con el Cambados (LEB Plata 2017-18), pero anteriormente entrenó al Bembibre femenino durante seis temporadas en la élite. En un ya lejano pasado también se sentó en los banquillos de Plasencia y Círculo Badajoz.

El partido de Gernika hasta parece haber pasado al segundo plano con la extraña circunstancia de que se sabe que el entrenador visitante no seguirá en su puesto. El Al-Qázeres intentará evitar su cuarta derrota consecutiva, pero no será nada sencillo porque el vasco es uno de los equipos emergentes de la competición en los últimos años hasta liderar el escalón que hay por debajo de Perfumerías Avenida y Uni Girona.

Más que por el resultado ante el Perfumerías Avenida (42-73), lo peor fueron las sensaciones de equipo en recesión, con caras largas y poca solidaridad.