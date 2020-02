Lágrimas en el adiós de Nafti

Lágrimas y abrazos en el Nuevo Vivero. Casualidades de la vida, justo una semana después del partidazo ante el Granada en la Copa del Rey, Mehdi Nafti, cesado el lunes como entrenador del Badajoz, comparecía en la sala de prensa del estadio para despedirse de sus jugadores, cuerpo técnico y el resto de trabajadores del club, que le arroparon en todo momento.

Tras el acto, fue abrazando uno a uno a los que han sido sus futbolistas, algunos llorando muy afectados y todos con un semblante muy serio. La imagen dice por sí sola lo que ha calado el entrenador franco-tunecino en el vestuario blanquinegro.

Tras su intervención no hubo preguntas y el técnico se limitó a decir que «como me han hecho entender va a ser una rueda de prensa sin preguntas por equis motivos, por lo que haré un monólogo cortito y al pie».

Durante 11 minutos tuvo palabras de agradecimiento, primero al expresidente Pablo Blázquez y al actual director general Álvaro Trigo, por ficharle hace 15 meses en Sevilla. «Tuvieron confianza en mí viniendo de donde venía y tras un descenso». Calificó la temporada anterior como «complicada» con un final «muy feliz» y recuerda imágenes como el penalti parado por Kike Royo en el campo del UCAM o el de Guzmán en el último minuto contra el Jumilla. «Todo salió bien y nos metimos en el playoff con una experiencia espectacular e inesperada para la mayoría de nosotros».

Agradeció al club darle esta temporada la oportunidad de llevar al Badajoz a lo más alto posible. «Gracias a De Paula, Pepe, Rafa… No olvido a mis jugadores de la pasada temporada y si hoy en día el club está en esta posición es gracias a ellos».

Y a su cuerpo técnico, Pajares, Pedro, Jorge, los médicos, los utilleros Ricardo y Angelito «siempre dándolo todo con una sonrisa levantándote el ánimo». A sus futbolistas de esta temporada y a Virginia. «No ha sido fácil trabajar conmigo en momentos de tensión, después del partido contra el Mérida o antes del Marbella, siempre dando la cara futbolistas como César y Guzmán. Ha sido un placer tenerles conmigo».

«GRACIAS AFICIÓN» / No se olvidó de la afición. «Solo palabras de agradecimiento y lo siento si en un momento dado en alguna rueda de prensa me pudieron las formas, pero me conocéis y digo lo que pienso y no soy políticamente correcto. Trataré de mejorar en ese sentido sin cambiar quién soy. La afición me arropó viniendo del Mérida y cuando las cosas no fueron tan bien siempre estuvieron ahí».

Recordó sus noches mágicas «y el entrenador se va pero la persona se queda y volveré cada vez que pueda». Nafti lloró cuando agradeció el apoyo de su familia. «A mi chica por aguantarme en situaciones complicadas lejos de mi hija. No es fácil pero compensa porque al final ha sido más de un año de pura felicidad».

Mehdi Nafti pidió que se apoye al nuevo cuerpo técnico «porque al final si mi equipo logra meterse en el playoff y un posible ascenso, también me sentiría parte de él. Al final los entrenadores pasan, se van, pero el Badajoz permanece y si he podido aportar mi granito de arena para que el club crezca, mucho mejor».

El ya exentrenador del Badajoz dijo que volverá para los partidos importantes y también agradeció a los medios de comunicación su trato muy educado y desde el respeto».

Finalizó diciendo que «el domingo tenemos un partido muy importante ante el Córdoba y os echaré de menos. Aúpa Badajoz». Un partido que comenzó a preparar por la mañana su sucesor, Pedro Munitis con su primer entrenamiento.