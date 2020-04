Puig: "A nuestros rivales, les fastidió que renovásemos 4 años a Márquez"

Alberto Puig, uno de los mejores pilotos españoles de las últimas décadas y máximo responsable deportivo del equipo Repsol Honda, poseedor de la Triple Corona, al renovar los tres cetros de pilotos, constructores y escuderías, la pasada temporada, en el Mundial de MotoGP, acaba de reconocer, en una entrevista en DAZN, el canal que tiene los derechos de TV en España, que los rivales de Honda se quedaron muy fastidiados cuando conseguimos que Marc Márquez, el mejor piloto del mundo, renovase, cuatro años más, con nuestro equipo porque ahora lo tenemos nosotros, lo disfrutamos nosotros y no lo tendrán ellos.

Puig, que, al igual que sucede con el resto de los 2.000 habitantes del paddock del campeonato de motociclismo, está a la espera de que se resuelva la pandemia del coronavirus para que arranque el Mundial aunque es evidente que será un campeonato más corto, más intenso y al sprint, también salió al paso de las críticas lanzadas por el italiano Paolo Ciabatti, responsable deportivo de Ducati, quien había comentado que en Italia hace ya mucho tiempo que estamos confinados y con nuestra fábrica parada, mientras, en Japón, Honda ha podido seguir trabajando en su moto.

La verdad es que la gente habla por hablar, ha comentado Puig, pues, curiosamente, quien no tenía la moto lista y a punto para empezar en Qatar era Ducati. Nosotros fuimos los únicos, repito, los únicos que presentamos, en Losail (Qatar), nuestro prototipo y toda la documentación de la moto 2020, éramos nosotros quienes lo teníamos todo listo para empezar el Mundial. Un certamen, según Puig, que será muy duro y, sobre todo, en el que no se podrá fallar, ni sufrir caídas o lesiones, pues al haber, tal vez, muchas menos de los 20 grandes premios programados, no habrá tanto margen de recuperar los puntos que pierdas.

Puig habló de la crisis que sufre todo el mundo y, evidentemente, también el Mundial. Crisis que afecta especialmente a los equipos privados, que acaban de recibir una pequeña ayuda de 4,5 millones de euros por parte de Dorna Sports, organizadora del campeonato. Yo, la verdad, es que creo que Dorna lo está haciendo muy, muy, bien estudiando la situación de la crisis, las decisiones de la OMS y compartiendo opiniones con todos los implicados en el Mundial. Eso sí, Puig aseguró que Honda y sus pilotos estarán a punto para correr cuando Dorna lo diga.

Respecto a la renovación de Márquez, Puig insistió en que la moda, hace años, era renovar año a año, luego pasamos a hacer los contratos cada dos y, ahora, Honda ha sido la primera en hacerle un contrato a su mejor piloto, al campeón, al mejor piloto del mundo de cuatro años. Veremos si algún equipo se atreve a hacer eso!

Puig repitió que estaban encantados de haber renovado a Marc, aunque esta crisis que ha caído sobre todos nosotros, sobre todas las empresas, no es muy buen síntoma, la verdad. Es evidente, añadió el director deportivo de Repsol Honda, que hicimos lo que teníamos que hacer cuando debíamos hacerlo. Insisto, a todos nuestros adversarios les fastidia, y lo entiendo, que tengamos renovado al mejor piloto del mundo.