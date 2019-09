¿Quién mató a la exestrella del baloncesto la Universidad de Texas?

La policía de Dallas continúa con la investigación sobre el asesinato de la exestrella de baloncesto de la Universidad de Texas Tech, Andre Emmett, quien la madrugada del pasado lunes recibió un impacto de bala y murió en un hospital local.

Mientras la policía de Dallas ha vuelto ha solicitar la colaboración ciudadana para que puedan ofrecer cualquier tipo de información que les ayude a esclarecer el asesinato del jugador.

Dallas Police are asking that anyone with information regarding this incident contact Detective Sayers with the Dallas Police Department Homicide Unit at (214) 671-3647, or scott.sayers@dallascityhall.com. Please reference case #193330-2019. https://t.co/sSVqCtohBI