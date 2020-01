Ricky Rubio homenajea a su hijo con un espectáculo en la 'Meca' del baloncesto

Ricky Rubio ha protagonizado una soberbia exhibición en una de las pistas con más magia y donde más baloncesto se respira. Para el base no era un partido más, sino que su reciente paternidad le ha hecho sentirse diferente al jugar. Las primeras veces siempre son especiales, sobre todo en el caso del nacimiento de un hijo y Rubio no ha podido rendirle un mejor homenaje a su pequeño con un tremendo partido disputado en uno de los pabellones con más mística del mundo del baloncesto.

Los Suns han jugado un gran encuentro ante los Knicks y han vencido holgadamente (121-98). Rubio se ha desquitado de sus discretos números en los últimos partidos y su paternidad le ha sentado de maravilla. Ha terminado el choque con 25 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes y con gran acierto en tiros de campo.

En esta pasada madrugada, los Suns han demostrado que sí saben jugar en equipo y que sus estrellas cuando quieren brillan. DeAndre Ayton ha hecho otro grandísimo partido con 26 puntos y 21 rebotes y se le está viendo a un gran nivel. Booker también ha contribuido con sus 29 puntos. Si estos tres jugadores juegan a ese nivel lo que queda de temporada, deberían ganar muchos partidos, pero deben mantener la regularidad.

Los Suns siguen sumando victorias y ya están alcanzando un buen momento de forma, y a mitad de temporada, todo parece indicar que podrían entrar en la lucha por conseguir el billete para entrar en los play-off, aunque deberán mejorar en defensa si quieren competir mejor.

PADRE POR PRIMERA VEZ

Ricky Rubio y su pareja Sara Colomé fueron padres de un niño el pasado miercóles por la mañana. Rubio ya se perdió el partido de ese día para estar en el hospital con su mujer para el nacimiento de su hijo."Es lo mejor que nunca me ha pasado en la vida. Mucha gente que ya habían sido padres me contaban lo incréible que es serlo, pero es que no hay palabras para describirlo. La primera vez que me puse a mi bebé en mi pecho fue muy especial", explicó Rubio a los medios de comunicación antes del partido de los Suns ante los Knicks.

Sin embargo, tuvo que viajar con su equipo y separarse de su bebé poco después de su nacimiento, ya que los Suns tenían partido. Rubio comenta que le ha sido duro separarse de su hijo. "Hemos estado dos días en el hospital. Luego, después que mi hijo naciera, ya me fui a casa y ha sido uno de los momentos más duros, pero esto es un negocio y hay que hacerlo".

El jugador de los Suns ya solo piensa en volar hacia Phoenix y reunirse con su mujer y su recién nacido, pero volará sabiendo que ha jugado uno de sus mejores partidos desde que está en la Liga, no solamente por sus estadísticas sino porque ha sido el primer encuentro como padre. "No puedo esperar a volver a casa y estar con ellos", apuntó Rubio.

EL MOMENTO MÁS DURO DE SU VIDA

La vida de Ricky dio un golpe de 180 grados cuando su madre Tona falleció a causa de un cáncer en 2016. Su pérdida le ha causado mucho dolor. El fallecimiento de su madre le sumió en una depresión, pero pudo sobreponerse gracias a la meditación y a la lectura. Incluso, en un momento dado se planteó dejar el baloncesto, pero Ricky fue fuerte y terminó refugiándose en otros casos que no eran de baloncesto para salir del bache y llenarse de fuerza mental.

En el Mundial de China del pasado septiembre del 2019, el que fuese el MVP del torneo, le dedicó la victoria a su madre. Rubio conoce perfectamente lo que es la alegría y la tristeza.

BRANDOM INGRAM, MVP DE LA JORNADA

Los Pelicans han vencido en un eléctrico choque contra los Jazz. Ingram ha callado muchas bocas de aficionados que dudaban de su talento. En este partido ha querido dejar bien claro que es un gran jugador y gracias a sus 49 puntos ha liderado a su equipo para vencer a los rocosos Jazz (132-138).

En un encuentro igualado, con prórroga incluida, los locales han sido mejores en el tiempo extra y un inspirado Ingram ha sido clave. A todo esto, los aficionados de los Pelicans están de enhorabuena porque Zion Williamson, número uno del draft del 2019, volverá a jugar el próximo 22 de enero. Williamson se lesionó justo antes del inicio de la temporada y aún no ha debutado con los Pelicans.

Desde el inicio de curso, los Milwaukee Bucks son dueños y señores de la liga. No pierden partidos y se muestran muy sólidos, sobre todo en casa. En el partido entre Celtics y Bucks, el equipo de Antetokounmpo ha vuelto a ganar (123-128). El dueto formado por Middleton y Antetokounmpo y la buena química de los Bucks ha vuelto a funcionar en un partido donde Kemba Walker, base de los Celtics, ha anotado 40 puntos.

Los Celtics han estado a punto de sorprender a los Bucks en el último cuarto, pero finalmente no han podido ganar.