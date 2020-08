Caída de ventas en los autónomos

Más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia se plantean cerrar en caso de que haya un nuevo confinamiento, según recoge la nueva edición del barómetro Situación Autónomos realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). El temor a un nuevo cerrojazo de la economía ante una extensión masiva de los rebrotes, del que alertan patronales y cámaras de comercio, es compartido por los trabajadores por cuenta propia, que ya en las circunstancias actuales arrastran volúmenes de facturación sensiblemente por debajo de los de un verano precovid.

El pesimismo entre los trabajadores por cuenta propia se ha agrava do en el último mes y cerca del 10% de estos, lo que equivale a unas 300.000 personas, ya asume que tendrá que cerrar su negocio independientemente de cómo evolucione la pandemia. La pobre temporada turística, la lenta recuperación del comercio y el descenso generalizado del consumo son algunos de los factores que explican ese pesimismo. Según los datos de ATA, ocho de cada diez trabajadores autónomos en España han visto reducida su facturación. Y las caídas de ventas son elevadas, pues seis de cada diez autónomos han sufrido un descenso de su facturación del 60% o superior. No obstante, según ATA, «mucho más complicada está siendo la situación para un 14,24% de los autónomos que no están ingresando nada».