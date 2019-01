La CE abre un procedimiento por el estado del ferrocarril

La Comisión Europea (CE) abrió ayer un procedimiento de infracción contra España al considerar que las autoridades han incurrido en «deficiencias» tanto en la investigación de accidentes como de incidentes ferroviarios, aunque no especifica ni hace referencia particular a los mismos.

Dichas «deficiencias» también se extienden a las «técnicas de supervisión» de los organismos competentes. España dispone ahora de dos meses para disipar las dudas del Ejecutivo comunitario. La CE no se refiere a ningún accidente en particular ni cita tampoco a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en cuya memoria anual de los últimos tres años no figura ningún incidente investigado en Extremadura. Al ser preguntado por este asunto este jueves en Mérida, el presidente del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, afirmó que el inicio de este procedimiento pone de manifiesto que la UE, «además de hablar de economía y euro, está pendiente también de la vida de las personas y de su seguridad».