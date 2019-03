Dia pacta con la banca prorrogar el crédito sindicado de 912 millones

Dia y la banca han pactado una prórroga del crédito sindicado de 912 millones en la víspera de la junta de accionistas. Esta medida está condicionada a la aprobación de la ampliación de 600 millones propuesta por el consejo de administración, que se compromete a lograr un resultado de explotación de 174 millones.

En concreto, la compañía ha firmado una carta de compromiso con sus acreedores financieros para modificar sus actuales líneas de financiación sindicada por un máximo de 912,11 millones de euros en la víspera de la celebración de la junta de accionistas.

Entre los cambios previstos figuran la extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la financiación sindicada existente hasta el 31 de marzo del 2023 y la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada no más tarde del 21 de abril del 2021 por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por importe no inferior a 100 millones de euros.

A ellos se suma la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en el 2021, con carácter previo a dicho vencimiento y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ratio financiera existente se calculará a partir del 31 de diciembre del 2020, según las nuevas condiciones pactadas entre la banca y la cadena de supermercados, que se compromete a obtener un resultado bruto de explotación (Ebitda) igual o superior a 174 millones de euros en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

ESTABLECIMIENTOS

Asimismo, Dia tendría que transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del Ebitda restringido a una filial operativa participada indirectamente al 100% por la cadena de supermercados.

En cuanto a los plazos previstos para realizar dicha operación, se marca el 30 de junio de este año como plazo máximo para convocar y someter a aprobación de dicha operación a la junta general de accionistas de Dia, el 15 de agosto de este año como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre de este año para haberla finalizado debidamente.

La carta de compromiso prevé asimismo que las partes procederán a firmar el contrato de novación de la financiación sindicada existente en los términos previstos en dicha carta una vez la junta de accionistas haya aprobado el aumento de capital con derechos de suscripción preferente por importe de 600 millones de euros actualmente propuesto por el consejo y con carácter previo a la suscripción y desembolso de dicha ampliación.

Dia abordará este miércoles una junta decisiva para su futuro en la que los accionistas tendrán que elegir entre el plan propuesto por el consejo de administración, liderado por Borja de la Cierva, y el planteado por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de la cadena de supermecados.