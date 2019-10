Ryanair pone fecha para negociar los 512 despidos

Ryanair inició ayer formalmente los trámites para despedir hasta a 512 trabajadores y cerrar sus cuatro bases en Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y Gerona. Así se lo notificó la aerolínea a los representantes sindicales, a los cuales citó el próximo 15 de octubre para entregarles la documentación pertinente e iniciar así las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE), según publicitó USO.

La aerolínea ya comunicó hace meses su intención de cerrar antes del próximo 8 de enero sus cuatro bases en Gerona y Canarias. Lo que no necesariamente implicará que deje de operar en estos destinos, pero sí que no tendrá personal fijo en ellos. No obstante, la compañía esperó más de un mes entre la notificación vía correo electrónico a los trabajadores (enviada el 23 de agosto) y la citación de su representación para iniciar las negociaciones. Una vez constituida la mesa, comenzarán los 30 días habilitados por ley para cerrar las bajas.

La decisión de la empresa provocó una oleada de huelgas en septiembre convocadas tanto desde los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla como el de los pilotos Sepla. Una huelga con escasa incidencia por los «excesivos» servicios mínimos.