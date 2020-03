Casado tacha de "decepcionante" la gestión de Sánchez

"Ha sido una intervención muy decepcionante y nos deja más preocupados", ha asegurado el líder del PP, Pablo Casado, sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves. El líder de los conservadores ha explicado en una rueda de prensa sin periodistas que "las medidas que hoy ha planteado el Ejecutivo son claramente insuficiente para contener la expansión del virus" y para "reactivar uan economía en caída libre".

"El Gobierno creo que está reaccionado muy tarde y se está parapetando en al ciencia y en la técnica en vez de ejercer un liderazgo político que guie a España en la salida de esta crisis", ha sentenciado el presidente de los conservadores antes de subrayar la necesidad de un mando único que permita coordinar la acción del Gobierno y de las comunidades autónomas. "No se va a detener al expansión de coronavirus con sugerencias sino con acciones coordinadas", ha insistido en una rueda de prensa tele mática.

Preguntado por la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, paso previo a la activación del Estado de alarma, Casado ha señalado que esa decisión está en manos del Gobierno y que su petición es que haya una "coordinación reforzada" para lograr una "mayor rapidez" en la adopción de las medidas urgentes.

SISTEMA PRODUCTIVO

Casado no parece dispuesto a apoyar la petición de Sánchez de tramitar unos Presupuestos Generales del Estado "extrasociales" para salvaguardar a los más afectado por la pandemia. El presidente del PP ha señalado que la tramitación de las cuentas públicas tardaría de tres meses y supondría reactivar la actividad en el Congreso, suspendida durante las dos próximas semanas. "No es una solución urgente, sino más bien oportunista", ha denunciado. No obstante, votarán 'sí' al real decreto con medidas aprobado por el Consejo de Ministros

El líder del PP ha lamentado que las medidas anunciadas por Sánchez este jueves supongan solo "una tirita que no van a parar la hemorragia" que sufre el sistema productivo español. Casado, que ha hecho referencia al desplome del Ibex35, ha criticado la ineficiencia de los planteamiento del Gobierno y les ha reprochado que sigan sin devolver los 2.500 millones de euros que adeudan a las administraciones autonómicas. Además, ha defendido que "el aplazamiento de los impuestos no reactiva la economía" y que es necesario una bajada o exención fiscal.

"Sin embargo, nos parecen adecuadas las medidas de liquidez para los sectores más afectados, el impulso del teletrabajo, el apoyo a las bajas por aislamiento y reducciones de jornada aunque echamos en falta medidas relacionadas con los autónomos", ha continuado.