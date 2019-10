Iglesias acusa a Torra de "cierta incoherencia"

A última hora de este miércoles, Quim Torra condenó la violencia en Cataluña horas después de haber participado en una marcha pacífica que cortó la AP-7. Unos hechos por los que ha sido preguntado el secretario general de Podemos y para los que Pablo Iglesias ha tenido una opinión clara: "Es una cierta incoherencia"

En una entrevista en Antena3, el líder morado ha sido preguntado por las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en las que aseguraba que Torra "parece más un activista que un presidente". La respuesta de Iglesias ha resultado contundente. Ha señalado "cierta incoherencia" del jefe del Ejecutivo autonómico y ha sentencia que "la distancia respecto al estilo de Torra se aprecia no solo en sectores políticos que no piensan como él" sino que, además, tiene la impresión de que "muchos independentistas no tragan a Torra".

Además, en una entrevista en Antena3, el candidato de Unidas Podemos ha sido preguntado por las disensiones internar entre los partidos independentistas que no se ponen de acuerdo en dar una respuesta unánime a la sentencia del 'procés'. En este sentido, Iglesias ha lamentado que ERC y JxCat estén "más preocupados de una agenda política muy específica que del funcionamiento de los servicios públicos". Una tarea que, dice, si la está llevando a cabo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Mossos, Policía y ley de seguridad nacional

Como ya hizo ayer, el líder morado ha calificado de "buena noticia" la "condena unánime y el rechazo unánime a la violencia" de los líderes independentistas. Según cree, "a nadie, absolutamente a nadie, le ha gustado" lo que ha pasado estas noches en Cataluña.

Además, ha explicado que tras hablar ayer con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha constatado que la colaboración entre Mossos d'Esquadra y Policía Nacional es "excelente". Algo que, en su opinión, hace injustificable la aplicación de la ley de seguridad nacional". Así, ha criticado la "enorme irresponsabilidad" de los presidentes del PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente.

Iglesias insiste en que el "ordenamiento jurídico tiene elementos para responder a cualquier situación que se dé" y que, por lo tanto, no son necesarias medidas excepcionales por el momento. La solución, subraya, pasa por "empatía", "voluntad de diálogo", "calma", "mesura" y "desinflamación".